Aşkları tam gaz devam eden yönetmen Onur Ünlü ile oyuncu sevgilisi Hazar Ergüçlü zaman zaman mutlu beraberliklerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla da gösteriyor.

Son olarak Ünlü sevgilisi Hazar Ergüçlü ile yanak yanağa verdikleri bir pozu Instagram hesabından, "Ben belki dün ölmüştüm belki de geçen hafta" notuyla paylaştı.

Ünlü yönetmenin paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.