Ünlü oyuncu Onur Buldu, 2020'de öğretmen Duygu Kozoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz yıl haziran ayında kızları Masal'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Ünlü oyuncu, "Nazardan çok korkuyoruz. Masal'ı çekmezseniz çok mutlu olurum" diyerek, gazetecilere ricada bulundu.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Buldu ile Kozoğlu, Bebek'te objektiflere yansıdı. Güneşli havanın tadını çıkaran Onur Buldu, çocuğu Masal ile yakından ilgilendi.

'BABA OLDUKTAN SONRA HAYATIMDA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ'