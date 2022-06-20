Onur Buldu'nun büyük mutluluğu!

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Show TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'da canlandırdığı tiplemelerde büyük beğeni toplayan Onur Buldu, 2020 yılında öğretmen Duygu Kozoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleri süren çiftin ilk çocukları dünyaya geldi.

Doğum, bu sabah Maslak'taki bir hastanede gerçekleşti. 50 santim, 3.110 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kızları olan çift, bebeklerine 'Masal' adını verdi.

"HİKAYESİ OLAN BİR TÖREN OLDU"

Öte yandan Onur Buldu ve Duygu Kozan, 2020'de dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle sade bir törenle dünyaevine girmişti. Buldu, geçtiğimiz yıl Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulunmuştu:

Gönül, davullu zurnalı bir düğün olmasını isterdi. Gerçi daha sonra arkadaşlarımızın ve ailemizin olduğu küçük bir tören yaptık. Poşetlerin bile yıkandığı dönem bizi çok korkuttu, tam o dönemdi. 'Birinde virüs olur, başka birine bulaşır, vicdanen biteriz!' diye küçük bir tören yaptık ama daha özel daha hikayesi olan bir tören oldu.

"KAPININ ÖNÜNDE EVLENDİK"

39 yaşındaki oyuncu, "Halay çektiniz mi?" sorusuna ise "Yok, çekmedik. Zaten nikahımızı kapının önünde yaptık. Sağ olsun, komşularımız ve 2 - 3 arkadaşımız geldi, herkes maskeliydi. Kapının önünde evlendik. Kapıyı açıp, düğün alayına girer gibi evlendik." yanıtını vermişti.

"Baba olmayı çok istiyorum." diyen ünlü isim, "Umarım iyi bir baba olurum." demişti.

Kız babası olmak istediğini ifade eden Buldu, "Neden özellikle kızın olsun istiyorsun?" şeklindeki soruyu da "Kız çocuk çok güzel bir şey, evin içinde bir güneş gibi parlıyor. Mesela iki yeğenim var; biri erkek, diğeri kız. Erkek olan 'Amca ne haber?' deyip, hemen saldırıyor ama kız öyle mi? Cilveli, gelir senin gününü güzelleştirir, erkeği hep zapt etmen gerekiyor." sözleriyle yanıtlamıştı.