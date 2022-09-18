"HİKAYESİ OLAN BİR TÖREN OLDU"

Öte yandan Onur Buldu ve Duygu Kozan, 2020'de dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle sade bir törenle dünyaevine girmişti. Buldu, geçtiğimiz yıl Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

Gönül, davullu zurnalı bir düğün olmasını isterdi. Gerçi daha sonra arkadaşlarımızın ve ailemizin olduğu küçük bir tören yaptık. Poşetlerin bile yıkandığı dönem bizi çok korkuttu, tam o dönemdi. 'Birinde virüs olur, başka birine bulaşır, vicdanen biteriz!' diye küçük bir tören yaptık ama daha özel daha hikayesi olan bir tören oldu.