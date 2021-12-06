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Haberler Müzik Onur Akın 'Kalbinden Başka'yı eşini gözlerine bakarak besteledi

Gülşah Singar Akın: Onur Akın 'Kalbinden Başka'yı gözlerime bakarak besteledi

Sanatçı Onur Akın, 'Kalbinden Başka' adlı yeni şarkısının klibi için eşi Gülşah Singar Akın'la Marmaris'te kamera karşısına geçti. Singar, eşi için "Her kelimesini gözlerime aşkla bakarak besteledi" dedi

06.12.2021 - 18:00 | Güncelleme: ABONE OL
Onur Akın 'Kalbinden Başka'yı eşini gözlerine bakarak besteledi
'Şarkıyı gözlerime bakarak besteledi'
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HABERTURK.COM

Ünlü şarkıcı Onur Akın, 'Kalbinden Başka' adlı teklisi için eşi Marmaris'te çekilen klibinde eşi Gülşah Singar ile oynadı.

Akın, klip için "Marmaris'in güzelliğini bir aşk hikayesiyle göstermek istedik." dedi. Gülşah Singar Akın da duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Her kelimesini gözlerime aşkla bakarak besteledi. 'Bu şarkı senin şarkın, klibinde senin oynamanı istiyorum' dedi. İyi ki kabul etmişim. İzledikçe çok mutlu oluyorum.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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