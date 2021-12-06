'Şarkıyı gözlerime bakarak besteledi'

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Ünlü şarkıcı Onur Akın, 'Kalbinden Başka' adlı teklisi için eşi Marmaris'te çekilen klibinde eşi Gülşah Singar ile oynadı.

Akın, klip için "Marmaris'in güzelliğini bir aşk hikayesiyle göstermek istedik." dedi. Gülşah Singar Akın da duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Her kelimesini gözlerime aşkla bakarak besteledi. 'Bu şarkı senin şarkın, klibinde senin oynamanı istiyorum' dedi. İyi ki kabul etmişim. İzledikçe çok mutlu oluyorum.