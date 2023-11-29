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Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Uluslararası piyasalarda sabaha karşı altının ons fiyatı 2.050 doları görerek 6.5 ayın zirvesine yükseldi. Ardından 2043 dolar civarında dengelendi.

Bugünkü yükselişle beraber ons fiyatı son 3 haftada yüzde 5.6 yükselmiş oldu.

Söz konusu yükseliş dolar/TL'deki artışla birleşince gram altın da bu hafta her gün yeni bir tarihi zirve gördü. Bugün dolar/TL 28.95'e çıkarken spot piyasada gram altın da 1.910 liraya kadar yükseldi. Gram altın fiyatı son 3 haftada yüzde 7.6'lık yükseliş kaydetti.

Geçen hafta yayımlanan Fed tutanaklarındaki ihtiyatlı yaklaşım vurgusu aralık ayında Fed'in faizi sabit tutacağına artık kesin gözüyle bakılmasını desteklerken, bu durum küresel olarak doların zayıflamasına yol açtı.

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Dolar endeksi geçen çarşambadan bu yana yüzde 1.4'e yakın düşerken Euro/dolar paritesi bugün ağustostan bu yana ilk kez 1.10'un üzerini gördü. Zayıflayan dolar altın fiyatlarının yükselmesine katkıda bulundu.

ABD'Lİ DEVLER YÜKSELİŞ BEKLİYOR

ABD'li finans devi Goldman Sachs'ın analistleri 2024 yılına yönelik son yayımladıkları altın değerlendirmesinde "parıltısı geri dönüyor" ifadelerini kullandı.

Söz konusu değerlendirmede şu yorumlar yer aldı:

"Altındaki yukarı yönlü potansiyel ABD reel faiz oranları ve dolardaki harekete bağlı olacak. Ancak bunun yanında Çin ve Hindistan'daki istikrarlı güçlü talep ve merkez bankalarının alımlarının aşağı yönlü baskıları kıracağını düşünüyoruz."

Bank of America analistleri de reel faiz oranlarının Fed'in indirimleri sonrası düşmesiyle 2024'ün 2. çeyreğinden itibaren altının değerlenmesini beklediklerini belirtti.

Fed son olarak ay başında beklentilere paralel bir şekilde politika faizini sabit bıraktı. Böylece Mart 2022-Temmuz 2023 arasında toplamda 525 baz puanlık faiz artırım kararı alan Fed son 2 toplantısında faize dokunmadı.

MARTTA FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİ YÜZDE 40'I AŞTI

Ekim ayında ABD'de enflasyonunun beklentilerin altında bir şekilde yüzde 3.2 gelmesiyle piyasalarda artık Fed'in ne zaman faiz indirimine gideceğini tartışılmaya başlandı.

CME Group'un piyasa yorumları ve veri analizlerini harmanlayarak oluşturduğu FedWatch Tool'da bugün itibarıyla Fed'in mart ayında 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesine yüzde 40.6 ihtimal verilmeye başlandı. Bir hafta önce bu olasılık yüzde 27 seviyesindeydi.