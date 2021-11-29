Online satışlar ilk kez düştü

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ABD'de Şükran Günü'nü takip eden cuma 'Kara Cuma' ismiyle biliniyor. Türkiye'de de farklı isimlerle adlandırılan bu özel alışveriş gününde firmalar yoğun indirim kampanyalarına imza atıyor.

Bu yıl 26 Kasım'a denk gelen söz konusu günde bir ilk yaşandı. ABD'de 'Kara Cuma'da ilk kez online satışlarda düşüş yaşandı. Adobe Analytics'in yayımladığı rapora göre geçen yıl 9 milyar dolar olan satışlar bu yıl 8.9 milyar dolara geriledi.

Raporda birçok firmanın bu yıl erken indirime girdiğini, bu sebeple söz konusu günde satışların düştüğünü belirtti. Ancak rapora göre küresel tedarik zinciri krizi de alışveriş yoğunluğunun düşük olmasının nedenleri arasında yer aldı.

Bu yıl 'stokta kalmadı' mesajı çıkan ürün sayısı geçen yıla göre yüzde 124 yükseldi.