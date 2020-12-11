Online konserler başlıyor

Cem Adrian, Yaşar, Ziynet Sali ve Buray gibi isimler internet üzerinden hayranlarıyla buluşacak. Ayrıca Berkay da yılbaşı gecesi sevenleriyle online platformlar üzerinden bir araya gelecek.

İşte şarkıcıların etkinlik takvimi:

Cem Adrian: 18 Aralık Cuma

Yaşar: 19 Aralık Cumartesi

Ziynet Sali: 25 Aralık Cuma

Buray: 26 Aralık Cumartesi

Berkay: 31 Aralık Perşembe

Fatih Ürek: 2 Ocak Cumartesi

Bilal Sonses: 3 Ocak Pazar

Emir Can İğrek: 9 Ocak Cumartesi

Ceylan Ertem: 16 Ocak Cumartesi

Halil Sezai & TAD Jazz Band: 30 Ocak Cumartesi