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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; İş insanı Önder Fırat, önceki gün Bodrum'da spor spikeri Şükran Albayrak ile birlikte objektiflere takıldı. Birlikte tatile çıkan ikilinin, yaklaşık altı aydır flört ettiği konuşuluyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde asbaşkanlık yapmış bir isim olan Fırat'ın Bodrum'daki evinde tatil yapan çift, ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih etse de plaj dönüşü fotoğraflanmaktan kurtulamadı.

Şükran Albayrak

Çifti, spor tutkuları bir araya getirirken, Şükran Albayrak'ın uzun yıllar Fenerbahçe Bayan Basketbol ve Milli Takım'da forma giydiği de öğrenildi.