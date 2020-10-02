İHA

Samsun'da F.C. (40),tartıştığı arkadaşı H.Y.'nin (33) önce köpeğini bıçaklayarak öldürdü, daha sonra da arkadaşını bıçakladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde dün gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. F.C.(40) önce tartıştığı arkadaşı H.Y.'nin (33) köpeğini bıçakla öldürdü, daha sonra da köpeğin sahibi olan arkadaşını karnından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan H.Y. tedavi altına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan F.C., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.