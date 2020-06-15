On Numara 15 Haziran sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 932. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. Büyük ikramiye 1. devrini gerçekleştirildi ve talihli kişiler 113.649,60 TL ikramiye kazandı. İşte, MPİ 15 Haziran On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 15 HAZİRAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 5, 8, 14, 15, 19, 25, 30, 34, 38, 48, 50, 56, 61, 63, 66, 67, 68, 69, 74, 75, 77, 78 olarak belirlendi.

HABERTÜRK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULA

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe:

10 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 509.805,16 TL 9 bilen kişi sayısı : 112 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.034,90 TL 8 bilen kişi sayısı : 2.037 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 167,00 TL 7 bilen kişi sayısı : 19.479 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24,75 TL 6 bilen kişi sayısı : 116.626 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,40 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 205.426 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,15 TL

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.