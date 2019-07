On Numara'da en çok çıkan sayılar hangileri? On Numara'da çıkan şanslı rakamların istatistiği!

On Numara şans oyunu, vatandaşlar tarafından en çok beğenilen şans oyunları listesinde yer almaktadır. Oyunu oynayan vatandaşlar On Numara şans oyununda çıkmış ve çıkabilecek rakamları araştırıyor. İşte On Numara'da çıkan şanslı rakamların istatistiği!

ON NUMARA

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

İSTATİSTİKLER

En Çok Çıkan Sayılar

Sayı Toplam İsabet Son İsabet 26 272 882. Hafta 35 271 877. Hafta 3 266 878. Hafta 23 264 883. Hafta 72 264 883. Hafta 34 263 881. Hafta 62 263 879. Hafta 42 263 882. Hafta 77 263 880. Hafta 5 261 881. Hafta En Az Çıkan Sayılar

Sayı Toplam İsabet Son İsabet 55 216 876. Hafta 13 218 878. Hafta 9 220 883. Hafta 20 221 882. Hafta 6 224 883. Hafta 67 226 878. Hafta 58 227 882. Hafta 80 227 883. Hafta 40 227 880. Hafta 29 228 878. Hafta Uzun Süredir Gelmeyenler

Sayı Hafta Tarih 56 872 22 Nisan 2019 73 873 29 Nisan 2019 60 874 6 Mayıs 2019 22 875 13 Mayıs 2019 71 875 13 Mayıs 2019 38 876 20 Mayıs 2019 55 876 20 Mayıs 2019 35 877 27 Mayıs 2019 8 877 27 Mayıs 2019 67 878 3 Haziran 2019 En Büyük İkramiye Miktarı

Hafta Tarih Kolon Sayısı Hasılat Büyük İkramiye Kişi Başına İkramiye Bilen Sayısı 700. Hafta 4 Ocak 2016 5.843.220 4.954.205,64 TL 896.775,50 TL 448.387,75 TL 2 649. Hafta 12 Ocak 2015 5.632.665 4.775.977,58 TL 887.497,95 TL 295.832,65 TL 3 606. Hafta 17 Mart 2014 7.383.982 4.695.829,84 TL 849.723,40 TL 212.430,85 TL 4 609. Hafta 7 Nisan 2014 7.184.245 4.568.759,49 TL 821.603,60 TL 205.400,90 TL 4 815. Hafta 19 Mart 2018 6.810.663 5.774.970,46 TL 738.099,35 TL 738.099,35 TL 1 873. Hafta 29 Nisan 2019 6.644.269 5.633.828,63 TL 729.977,00 TL 364.988,50 TL 2 311. Hafta 21 Temmuz 2008 6.192.766 2.362.944,46 TL 727.017,55 TL 103.859,65 TL 7 861. Hafta 4 Şubat 2019 6.532.651 5.539.259,98 TL 715.580,85 TL 238.526,95 TL 3 824. Hafta 21 Mayıs 2018 5.850.898 4.961.546,07 TL 654.070,10 TL 327.035,05 TL 2 709. Hafta 7 Mart 2016 5.762.402 4.886.039,66 TL 632.172,40 TL 158.043,10 TL 4 En Çok Kolon Sayısı

Hafta Tarih Kolon Sayısı Hasılat 1. Hafta 12 Ağustos 2002 9.909.045 1.486.356,75 TL 2. Hafta 19 Ağustos 2002 9.780.265 1.467.039,75 TL 22. Hafta 6 Ocak 2003 9.779.679 1.466.951,85 TL 3. Hafta 26 Ağustos 2002 9.552.611 1.432.891,65 TL 23. Hafta 13 Ocak 2003 9.533.608 1.430.041,29 TL 5. Hafta 9 Eylül 2002 9.397.553 1.409.632,95 TL 4. Hafta 2 Eylül 2002 9.291.673 1.393.750,95 TL 6. Hafta 16 Eylül 2002 9.287.724 1.393.158,60 TL 7. Hafta 23 Eylül 2002 9.173.876 1.376.081,40 TL 11. Hafta 21 Ekim 2002 9.081.408 1.362.211,20 TL En Büyük Hasılat

Hafta Tarih Kolon Sayısı Hasılat 815. Hafta 19 Mart 2018 6.810.663 5.774.970,46 TL 873. Hafta 29 Nisan 2019 6.644.269 5.633.828,63 TL 861. Hafta 4 Şubat 2019 6.532.651 5.539.259,98 TL 816. Hafta 26 Mart 2018 6.279.819 5.324.811,76 TL 856. Hafta 31 Aralık 2018 6.271.129 5.317.327,31 TL 809. Hafta 5 Şubat 2018 6.196.303 5.254.121,53 TL 808. Hafta 29 Ocak 2018 6.188.400 5.247.197,08 TL 811. Hafta 19 Şubat 2018 6.161.117 5.224.175,97 TL 851. Hafta 26 Kasım 2018 6.160.223 5.223.174,42 TL 813. Hafta 5 Mart 2018 6.152.209 5.216.968,20 TL En Fazla Devir