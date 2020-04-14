On Numara 13 Nisan sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 923. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. Büyük ikramiye 2 kişiye isabet etti ve talihli kişiler 209.178,05 TL ikramiye kazandı. İşte, MPİ 13 Nisan On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 13 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 7 - 9 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 31 - 32 - 33 - 37 - 38 - 42 - 43 - 49 - 48 - 50 - 51 - 67 - 70 - 75 olarak belirlendi.

HABERTÜRK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULA

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: AYDIN / SÖKE - KÜTAHYA / MERKEZ

10 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 209.178,05 TL 9 bilen kişi sayısı : 96 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.905,85 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.801 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 155,00 TL 7 bilen kişi sayısı : 17.529 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 22,60 TL 6 bilen kişi sayısı : 103.508 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,10 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 157.363 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,35 TL

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

MPİ 6 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 7, 8, 11, 12, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 49, 52, 55, 57, 60, 61, 73, 74, 79 olarak belirlendi.

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI - İZMİR / FOÇA

10 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 208.592,40 TL 9 bilen kişi sayısı : 81 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.433,80 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.509 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 184,60 TL 7 bilen kişi sayısı : 15.621 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 25,20 TL 6 bilen kişi sayısı : 96.291 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,40 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 144.237 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,65 TL