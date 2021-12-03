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Omicron belirtileri nelerdir? Adım adım Omicron varyantı belirtileri... Omicron Türkiye'de görüldü mü?

Koronavirüs salgınında ortaya çıkan son varyantlardan biri olan Omicron, Türkiye'de de gündem oldu. Konuya ilişkin vatandaşlar en çok Omicron varyantı belirtileri nelerdir sorusunun cevabını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

03.12.2021 - 09:33 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Afrika’da ortaya çıkan ancak kısa sürede Avrupa’da yayılmaya başlayan omicron varyantı endişe yaratmaya devam ediyor. İşte Omicron varyantı hakkında merak edilen detaylar...

     

     

  • MİCRON VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

    Güney Afrika'da ortaya çıkan varyant ile ilgili açıklamalarda bulunan Güney Afrika Tabipler Birliği (SAMA) Başkanı Dr. Angelique Coetzee, İngiliz The Telegraph'a konuştu.

    Coetzee, Wuhan ve Delta'da görülenin aksine bu varyant ile enfekte olanlardan hiçbirinin koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini belirtti.Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk ile kendini iyi hissetmeyen hafif bir hastalık sunuyor.

     

  • Bu varyanta yakalananlarda hafif bir öksürük olabiliyor. Uzmanlar, yeni varyantın aşıların etkinliğini sınırlasa bile, aşıların sağladığı korumayı tamamen ortadan kaldırmasının olası olmadığını belirtiyor.

  • OMİCRON TÜRKİYE'DE VAR MI?

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    Koca, Omicron varyantı sebebiyle referans laboratuvarlarında gen sekanslama çalışmalarının artırıldığına dikkat çekerek şunları kaydetti:

     

     

  • "17 bölge laboratuvarımızda elde edilen veriler, Ankara merkez referans laboratuvarımızda gen sekanslama yöntemi ile analiz edilmektedir. Şu ana kadar ülkemizde Omicron varyantına rastlanmamıştır. Bununla birlikte dünyada varyantın tespit edilmesini takiben ülkemizde hızla tedbir alınmış ve belirlenen ülkelerden doğrudan ya da temaslı yolcuların ülkemize giriş yapması geçici olarak durdurulmuştur. Şu an için yeni tedbirler alınmasını gerektiren bir durum yoktur. Süreç hassasiyetle izlenmektedir. Yeni varyanta karşı aşıların etkililiği ile ilgili de değerlendirme yapılmıştır. 

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