Bir aydan fazla süredir hastanede yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayata veda eden Ömer Erdoğdular, son yolculuğuna uğurlandı.

Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, Ömer Erdoğdular ile 1986'da tanıştıklarını belirterek, talebesi olmaktan şeref duyduğunu söyledi. Erdoğdular'ın sadece bir müzisyen olmadığına dikkati çeken Öğün; "Hayatımda tanıdığım en iyi yürekli, en saf, en halis insanlardan biriydi. Neyi hayatında yaşayan bir insandı. Kamil insan neyse Ömer Hocamız öyleydi. Neyi bütün dünyaya tanıttı. Müziğe hiçbir zaman ticari bakmadı" dedi.