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        Haberler Televizyon Ömer bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Ömer yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 8 Nisan Star TV yayın akışı

        Ömer bu akşam var mı, neden yok? Ömer yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Star TV yayın akışı

        Star TV'de Pazartesi akşamı ekrana gelen dizisi Ömer yeni bölüm merakla bekleniyor. Dizinin sıkı takipçileri 8 Nisan Star TV yayın akışında dizinin yeni bölümünü göremezken Ömer bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Yargı 51. Bölümün yayın tarihinin 15 Nisan olması bekleniyor. İşte Ömer son. bölüm özeti ve Star TV yayın akışı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 12:43 Güncelleme: 08.04.2024 - 12:48
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        • 1

          Gökçe Bahadır’ın başrolde olduğu ve Ömer ile Gamze’nin tüm imkansızlıklara rağmen tutunacakları aşklarının etkileyici hikayesinin anlatıldığı Ömer 51. Bölüm hakkında araştırmalar yapılıyor. Diziseverler, " Ömer yeni bölüm ne zaman, bugün var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Star TV yayın akışı 8 Nisan 2024 üzerinden Ömer yeni bölüm detaylarını öğrenebilirsiniz.

        • 2

          ÖMER BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

          8 Nisan Pazartesi günü Star Tv yayın akışı yayınlandı. Yayınlanan akışa göre saat 20.00'de Vizontele filmi yayınlanacak. Dizinin yeni bölümü 15 Nisan Pazartesi akşamı izleyici ile buluşması bekleniyor.

          8 NİSAN STAR TV YAYIN AKIŞI

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 Yerli Sinema Vizontele

          22:30 Ömer

          01:30 Yerli Sinema Vizontele

          03:20 Aramızda Kalsın

          03:45 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

        • 3

          ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Safiye'nin Ömer'e evlenmek için uygun birini aradığını öğrenen Gamze, bu duruma inanmakta zorlanır. Fakat Gamze ile ilişkisinin hayal kırıklığıyla sonuçlandığını ve kalbinin sesini dinlemenin onu mutsuz ettiğini düşünen Ömer, artık bu konuda babasının uygun gördüğü şekilde ilerleyeceğini söyler.

          Reşat ve Nurhayat, sevdalarının geçmişte kaldığına kendilerini inandırmaya çalışsalar da durumun hiç de öyle olmadığını biliyorlardır. Nisa'nın gönlünü kazanmak için aşk notlarına devam eden Hakan, karmaşık duygular hissettiği bir durumla karşı karşıya kalır. Ömer, Safiye'nin bulduğu gelin adaylarıyla görüşürken Gamze gururu, sevgisi ve öfkesi arasında sıkışıp kalır.

        • 4

          Çiçek, Reşat ile Nurhayat arasında bir şeyler olduğundan şüphelenmeye başlar. Ömer'in son hamlesi Gamze'yi çileden çıkarırken ikili arasındaki atışmalar devam eder. Nuran hiç hazzetmese de Fatma ile Rahmi arasındaki aşkta, herkesi şaşırtan yepyeni bir gelişme yaşanır.

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