Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin mucizesi devam ediyor. 2021'in yılbaşı gecesi gözünden ciddi bir şekilde yaralanan Norveçli futbolcu, milli takımının aday kadrosuna dahil edildi.Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin mucizesi devam ediyor. 2021'in yılbaşı gecesi gözünden ciddi bir şekilde yaralanan Norveçli futbolcu, milli takımının aday kadrosuna dahil edildi.

Gözünden uzun süre tedavi gören ve 14 ay sonra sahalara dönen 30 yaşındaki futbolcu performansından bir şey kaybetmediğini göstermiş ve alkışları toplamıştı. Omar Elabdellaoui milli takımının Slovakya ve Ermenistan ile oynayacağı özel maçların kadrosunda yer aldı.

50. MAÇI OLACAK

Norveç Milli Takımı’nın sağ beki olan oyuncunun mart ayındaki maçlar için kadroya çağrılması bekleniyor. Norveç'te 49 maçı bulunan Omar bu periyotta sahaya çıkması halinde milli takımda 50. maçında boy göstermiş olacak.



