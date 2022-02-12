Gazete, Omar'ın tedavi sürecine geniş yer verdi: "ABD'de oyuncunun tedavisini yapan Dr. Edward Holland, Omar'ın görüşünü geri kazanması için yüzde 5-10 şans verdi. Çünkü bu, 35 yıllık kariyerinde incelediği en kötü yaralanmalardan biriydi. Bunu, Afganistan'da bir bomba tarafından kör edilmiş, tedavi ettiği bir Amerikan askerinin çektiği acılardan dört kat daha kötü olarak nitelendirdi."