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        Haberler Sağlık Ölümlü otobüs kazalarının ardından kaptan şoförler için flaş öneri!

        Ölümlü otobüs kazalarının ardından kaptan şoförler için flaş öneri!

        Ankara Etlik Şehir Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Hikmet Fırat, uykuda solunum bozukluğu hastalıklarının uzun yol şoförlerinde 2-3 kat daha fazla görüldüğüne dikkati çekerek, özellikle yolcu otobüsü şoförlerinin pilotlarda olduğu gibi 5 yılda bir uyku testinden geçirilmesini önerdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 11:40 Güncelleme: 26.08.2023 - 11:41
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        Ölümlü otobüs kazalarının ardından kaptan şoförler için flaş öneri!
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        Ankara Etlik Şehir Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Hikmet Fırat, yaptığı açıklamada, trafik kazalarının en önemli nedenleri arasında gösterilen uyku bozukluklarının uzun yol şoförlerinde sık görüldüğüne dikkati çekti.

        UYKU TESTİ ZORUNLULUĞU

        AA'da yer alan habere göre uykuda solunumun geçici olarak durmasına neden olan uyku apnesi sendromunun en sık karşılaşılan uyku bozukluğu hastalığı olduğunu ve bunun beden kitle indeksi yüksek kişilerde daha çok ortaya çıktığını anlatan Fırat, bu kapsamda, 2016'da yapılan yasal düzenlemeyle ehliyet alacak veya ehliyetini yenileyecek beden kitle indeksi 33'ün üzerindeki tüm kişilere uyku testinden geçme zorunluluğunun getirildiğini anımsattı.

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        Bu sistemin etkin olarak işlediğini vurgulayan Fırat, ayrıca sağlık taramalarında uyku apnesi teşhisi konulan kişilere de tedavi görmeye başladıkları ve fayda sağlandığının tespit edilmesinin ardından ehliyet onayı verildiğini söyledi.

        "ŞOFÖRLERDE 2-3 KAT DAHA FAZLA"

        Prof. Dr. Fırat, "Uyku apnesi genellikle kilolu, göbek, boyun çevresi geniş olan kişilerde ve 40 yaş üzeri erkeklerde karşımıza çıkıyor. Bu profile en çok uyan gruplar arasında özellikle uzun yol şoförleri yer alıyor. Uykuda solunum bozukluğu hastalıklarının görülme sıklığı normal popülasyona göre uzun yol şoförlerinde en az 2-3 kat daha fazla" bilgisini paylaştı.

        "5 YILDA BİR UYKU TESTİNDEN GEÇMELİ"

        Bu nedenle özellikle yolcu otobüsü şoförlerinin hem kendi sağlıkları hem de taşıdıkları yolcuların güvenliği için düzenli uyku testinden geçirilmesinin önemine işaret eden Fırat, pilotların herhangi bir beden kitle indeksi, hastalık tanısı veya şikayeti şartı bulunmadan her 5 yılda bir uyku testinden geçmesi gerektiğine dikkati çekti.

        "UYKU KAYNAKLI KAZALARIN ÖNÜNE GEÇİLİR"

        Prof. Dr. Hikmet Fırat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir pilot nasıl 200-300 kişinin hayati sorumluluğunu üstleniyorsa yolcu taşıyan uzun yol şoförleri için de aynı durum geçerli. Dolayısıyla yolcu otobüsü şoförlerine aynı pilotlara uygulandığı gibi 5 yılda bir uyku testine girme zorunluluğu konulmasında fayda olacağını düşünüyorum. Şu an sadece beden kitle indeksi 33'ün üzerinde olan kişilerin ehliyet alma ve yenileme süreçlerinde uyku testi zorunluluğu var.

        Özellikle yolcu taşıyan uzun yol şoförlerinin aynı pilotlarda olduğu gibi beden kitle indeksine bakılmaksızın 5 yıl gibi belli sıklıkta uyku testine tabi tutulması uyku kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek açısından da sağlıklı bir önlem olacaktır."

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        #uyku apnesi
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