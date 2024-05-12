Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ölmeden önce katilinin ismini söyledi

        Ölmeden önce katilinin ismini söyledi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde karnından bıçaklanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 53 yaşındaki Hasan Çağlayan, tedavisi sırasında oğlu tarafından bıçaklandığını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 16:28 Güncelleme: 12.05.2024 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ölmeden önce katilinin ismini söyledi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Hasan Çağlayan, Hasköy Mahallesi yol ayrımında saat 00.30 sıralarında karnından bıçaklanmış halde Nazilli Devlet Hastanesi'ne getirildi.

        Tedaviye alınan Çağlayan, polis ekiplerine verdiği ifadesinde, iddiaya göre birlikte alkol aldıkları sırada 28 yaşındaki oğlu H. Çağlayan tarafından bıçaklandığını söyledi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Hasan Çağlayan, Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Çağlayan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, oğlu H.Çağlayan gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #cinayet
        #Aydın
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        Şiddet sürüyor! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı
        Şiddet sürüyor! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Edirne'de "tiny house" yasağı
        Edirne'de "tiny house" yasağı
        Ya tamam ya devam!
        Ya tamam ya devam!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Antalya'da bindi Erzurum'da indi
        Antalya'da bindi Erzurum'da indi
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Habertürk Anasayfa