Olivier Giroud, MLS Ligine transfer oldu

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Milan'dan ayrılan 37 yaşındaki forvet Olivier Giroud, MLS ekibi Los Angeles FC ile 1 yılı opsiyonlu iki yıllık anlaşmaya vardı. Tecrübeli golcü, bu yaz yeni takımına katılacak.

LAFC EŞ Başkanı ve Genel Menajeri John Thorrington yaptığı açıklamada, "Olivier, eşi Jennifer ve ailesini kulübe davet etmek, LAFC ile ilişkili herkes için inanılmaz derecede heyecan verici." ifadelerini kullandı.

"Olivier'in açık bir kazanma açlığı var ve kariyeri boyunca da sürdürdü. Onun şampiyonluk hırsı ve nitelikleri, kulüple doğrudan örtüşüyor. Bu nedenle, Olivier'in takımın için doğru tercih olduğuna inanıyoruz."

Yeni takımına katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Giroud "Los Angeles'a gidip inanılmaz taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum." dedi. Golcü futbolcu, aynı zamanda Fransa Milli Takımı'ndan arkadaşı kaleci Hugo Lloris ile yeniden bir araya gelecek.