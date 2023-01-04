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Olivia Hussey ve Leonard Whiting'den 54 yıl sonra yapım şirketine taciz davası: 'Çıplak sahne yok' diye kandırdılar - Magazin haberleri

Olivia Hussey  ve Leonard Whiting'den 54 yıl sonra yapım şirketine taciz davası

1968 yapımı 'Romeo ve Juliet' adlı filmin oyuncuları Olivia Hussey ve Leonard Whiting, yıllar sonra yapım şirketine çocuk istismarı nedeniyle dava açtı. Hussey ve Whiting, stüdyoyu, Franco Zeffirelli uyarlamasındaki çıplak sahnede kendilerine cinsel istismar uygulamakla suçladı 

Giriş: 04.01.2023 - 17:41 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Romeo ve Juliet'in 1968 uyarlamasının iki başrol oyuncusu, Olivia Hussey ve Leonard Whiting, yıllar sonra Paramount'a çocuk istismarı nedeniyle dava açtı. Hussey ve Whiting, stüdyoyu yönetmen Franco Zeffirelli uyarlamasındaki çıplak sahnede cinsel istismarla suçladı. Yapım sırasında Hussey 15, Whiting ise 16 yaşındaydı.

  • Oyuncular, Zeffirelli'nin onlara yatak odası sahnesinde çıplaklık olmayacağını ve ten rengi eşyaların giyileceğini söylediğini ancak daha sonra çıplak oynamaları için "yoksa filmin başarısız olacağı" şeklinde ısrar ettiğini iddia etti. Franco Zeffirelli, 2019'da hayatını kaybetmişti.

    İkilinin şikayeti, Hussey ile Whiting'in o zamandan bu yana geçen yıllarda “zihinsel ıstırap ve duygusal sıkıntı” çektiğini ve iş fırsatlarını kaybettiğini içeriyor. Oyuncular, zararlarının 500 milyon doları aştığı iddiasında bulundu.

  • Olivia Hussey ve Leonard Whiting'in mejaneri Tony Marinozzi, çocuk yaştaki oyunculara filmin çekildiği dönemde farklı vaat verilip bambaşka bir çekim gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Franco’ya güvendiler. Franco onların arkadaşıydı. Başka şansları yoktu. O zaman #MeToo da yoktu" diye konuştu. Me Too, yerel ve uluslararası isimlerle ortaya çıkan cinsel taciz ve cinsel saldırıya karşı bir hareket olarak çıktı. Hareket, özellikle iş yerinde cinsel saldırı ve tacizin yaygın olduğunu gösterme çabasıyla, Ekim 2017’de sosyal medyada yayılmaya başladı.

  • "GENÇ VE SAVUNMASIZLARDI"

    Oyuncuların avukatı Solomon Gresen, “60’lı yıllarda onlara ne yapıldığını anlayamayacak kadar genç ve savunmasız çocuklardı. Birdenbire hiç ummadıkları bir düzeyde ünlü oldular ve üstelik nasıl baş edeceklerini bilemedikleri bir şekilde istismar edildiler” ifadelerini kullandı.

  • 'Romeo ve Juliet', gösterildiği dönemde seyirciden büyük ilgi görmüş ve dört Oscar adaylığından ikisini kazanmıştı. Filme 1969 yılı Oscar töreninde 'En İyi Film' ve 'En İyi Kostüm Tasarımı' ödülleri verilmişti.

    Fotoğraflar: AP, Avalon, Mega

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