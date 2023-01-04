Oyuncular, Zeffirelli'nin onlara yatak odası sahnesinde çıplaklık olmayacağını ve ten rengi eşyaların giyileceğini söylediğini ancak daha sonra çıplak oynamaları için "yoksa filmin başarısız olacağı" şeklinde ısrar ettiğini iddia etti. Franco Zeffirelli, 2019'da hayatını kaybetmişti.

İkilinin şikayeti, Hussey ile Whiting'in o zamandan bu yana geçen yıllarda “zihinsel ıstırap ve duygusal sıkıntı” çektiğini ve iş fırsatlarını kaybettiğini içeriyor. Oyuncular, zararlarının 500 milyon doları aştığı iddiasında bulundu.