Olivia Culpo ile Christian McCaffrey evlendi
Ünlü model Olivia Culpo ile Amerikan futbolcusu Christian McCaffrey, yakın arkadaşlarının ve ailelerinin katıldığı plaj düğünüyle evlendi
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Ünlü model Olivia Culpo ile Amerikan futbolcusu Christian McCaffrey evlendi. 32 yaşındaki Culpo ile 28 yaşındaki McCaffrey, ABD'nin Rhode Island eyaletinde, Watch Hill bölgesinde düğün yaptı.
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Düğün, Rhode Island Plajı'nda çiftin yakın arkadaşları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti.
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Kutlamaya Devon Windsor, Brooks Nader, Paul Bernon gibi ünlü isimler katıldı.
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Olivia Culpo ile Christian McCaffrey'in birliktelik yaşadığı söylentisi, Mayıs 2019'da çıkmıştı. Çift, Nisan 2023'te ise nişanlandıklarını duyurmuştu.
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Olivia Culpo, verdiği röportajda evliliğin kendisi için ne anlama geldiğini anlatırken; “Bu bir anlaşma. Bu, hayatınızın geri kalanının başlangıcı, iki kişinin sonsuza kadar birlikteliği ve bağı" ifadesini kullanmıştı.