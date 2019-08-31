Olimpiyat şampiyonu Simone Biles'ın ağabeyi cinayet iddiasıyla tutuklandı

Simone Biles, 2016 Rio Olimpiyatları'nda dört altın madalya kazandı.

Amerikalı Olimpiyat şampiyonu ünlü jimnastikçi Simone Biles'ın ağabeyi cinayet iddiası ile suçlanıyor.

ABD ordusunda görevli olan Tevin Biles-Thomas, Georgia'da bir cezaevine konuldu.

24 yaşındaki adam, kasten adam öldürme, kasıtlı saldırı ve yalancı şahitlik suçlamaları ile de karşı karşıya.

Cleveland Polis Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, olay Biles-Thomas'ın Cleveland'daki evinde yaşandı.

Yapılan açıklamada, bir partiye davetsiz olarak bir grubun gelmesi sonrası taraflar arasında silahlı kavga çıktı.

Olayda 19 yaşındaki Delvante Johnson, 21 yaşındaki Toshaun Banks ve 23 yaşındaki Devaughn Gibson hayatını kaybetti.

13 Eylül'de hakim karşısına çıkabilir

https://twitter.com/Simone_Biles/status/907043777403133952

Cuyahoga Savcısı Michael O'Malley, yaptığı açıklamada, Cleveland emniyetine bağlı dedektifleri, soruşturmadaki "amansız takipleri" nedeniyle övdü.

24 yaşındaki Biles-Thomas'ın 13 Eylül'de hakim karşısına çıkarılabileceği belirtiliyor.

Gelmiş geçmiş en iyi jimnanistikçilerden biri olarak gösterilen Simone Biles, 2016 Rio Olimpiyatları'nda dört altın madalya kazandı.