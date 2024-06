Olga Peretyatko 22 Haziran'da Açık Havada

Kariyerine Plácido Domingo’nun düzenlediği Operalia Yarışması’nı kazanarak başlayan, Metropolitan Opera, La Scala ve Covent Garden gibi önemli opera evlerinde ve Salzburg, Baden-Baden ve Aix-en-Provence gibi prestijli festivallerde performans sergileyen Olga Peretyatko, 22 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

Peretyatko, kariyeri boyunca Robert Lepage’in yönettiği Stravinsky’nin “Bülbül” eserinin beğenilen prodüksiyonu, Dmitri Tcherniakov’un provokatif “Çar’ın Gelini” yorumunda ve Daniel Barenboim yönetiminde Bizet’nin “İnci Avcıları” eserindeki başrol olan Leïla rolünde büyük başarı kazandı. 2015 ECHO Klassik ve 2018 OPUS Klassik ödüllerine sahip olan sanatçı, dünyanın farklı ülkelerinden seçilmiş 23 ninniyi içeren “Songs for Maya” albümüyle de beğeni topladı.

Murat Cem Orhan

Orkestra şefi Murat Cem Orhan yönetimindeki Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası'nın Olga Peretyatko'ya eşlik edeceği konserin ikinci yarısında, S. Rachmaninov’un lirik ve duygusal tarzını yansıtan zarif parçalar "Ne poy, krasavitsa" op. 4/4 ve "Zdyes khorosho" op. 21/7, A. Dvořák’ın Çek halk müziğinden esinlenmiş coşkulu ve ritmik dans parçası "Slav Dansları Do Majör, op. 46 no. 1", ve Rachmaninov’un kelimesiz bir arya olarak duygusal yoğunluk sunan "Vocaliz" op. 34/14 dinleyicilerle buluşacak. G. Bizet’nin egzotik ve lirik melodilerini içeren "İnci Avcıları - Léïla’nın Aryası 'Me voilà seule ... Comme autrefois'", E. Elgar’ın İngiliz müziğinin en tanınmış marşlarından biri olan "Pomp and Circumstance, op. 39: March No. 1", ve Bizet’nin operatik yeteneğini sergileyen duygusal aryaları "Bolero No.3" ve "Vasco da Gama - 'La Marguerite a fermé sa corolle... Ouvre ton Coeur'" da programda yer alıyor. C. Gounod’nun zarif ve lirik melodik stilini yansıtan "Romeo ve Juliet - Juliet’in Aryası 'Ah! Je veux vivre dans le rêve' F-Dur" ile gece tamamlanacak. Konser biletler CRR gişesi ve Biletix’te satışa çıktı.