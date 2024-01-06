Ölen kişinin ünlü oyuncu Christian Oliver olduğu ortaya çıktı
4 Ocak Perşembe günü Karayipler'de meydana gelen uçak kazasında iki kızıyla hayatını kaybeden kişinin Hollywood oyuncusu Christian Oliver olduğu ortaya çıktı. Oliver; George Clooney, Harrison Ford ve Tom Cruise gibi oyuncularla birlikte filmlerde rol almıştı
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Karayipler'de 4 Ocak Perşembe günü okyanusa düşen küçük uçakta iki kızıyla birlikte hayatını kaybeden ABD'linin, ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver olduğu ortaya çıktı.
Christian Oliver; George Clooney, Harrison Ford ve Tom Cruise gibi ünlü oyuncularla filmlerde rol almıştı. Güney Karayip ülkesi St. Vincent ve Grenadinler'in adalarından biri olan Bequia adası açıklarında 4 Ocak Perşembe günü meydana gelen uçak kazasında, hayatını kaybeden Bequialı pilot Robert Sachs'ın yanı sıra Christian Klepser ve iki kızının hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
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Gerçek adı; Christian Klepser olan Christian Oliver'ın hayatını kaybetmesinden sonra birlikte çalıştığı yönetmen Nick Lyon, paylaştığı mesajında "Huzur içinde uyu arkadaşım" ifadelerini kullandı.
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'Forever Hold Your Peace'te birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşı Bai Ling ise, Oliver ve kızlarının adaya tatil için gittiklerini belirterek, "Sevgili Christian Oliver'ın bindiği uçağın düştüğü haberini aldığımdaki üzüntüyü sizlere anlatamam. Sevgili iki kızı ve pilot için çok üzgünüm. Çok iyi bir arkadaş ve oyuncuydu. Karayipler'e tatil yapmak için gitmişlerdi. Huzur içinde uyu arkadaşım" dedi.
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CLOONEY, FORD VE CRUISE İLE ÇALIŞTI
3 Mart 1972'de Almanya'da doğan Christian Oliver, Cate Blanchett ve George Clooney ile birlikte 2006'da 'The Good German' filminde rol aldı. Oliver ayrıca, 2008'de Tom Cruise ile 'Valkyrie' filminde birlikte çalıştı. Oliver, son olarak Harrison Ford ile gösterime 2023'te giren 'Indiana Jones ve Kader Kadranı'nda rol aldı.