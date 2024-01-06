Ölen kişinin ünlü oyuncu Christian Oliver olduğu ortaya çıktı

'Forever Hold Your Peace'te birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşı Bai Ling ise, Oliver ve kızlarının adaya tatil için gittiklerini belirterek, "Sevgili Christian Oliver'ın bindiği uçağın düştüğü haberini aldığımdaki üzüntüyü sizlere anlatamam. Sevgili iki kızı ve pilot için çok üzgünüm. Çok iyi bir arkadaş ve oyuncuydu. Karayipler'e tatil yapmak için gitmişlerdi. Huzur içinde uyu arkadaşım" dedi.