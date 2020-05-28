Ölen kerestecinin anısını yaşatmak için ahşap evi 7 kilometre taşıdılar - KÜTAHYA

AA

Durabey köyünde kerestecilik yapan Akgüneş, 2 yıl önce yaşamını yitirince inşa ettiği ahşap ev de atıl halde kaldı.Bu durumdan rahatsız olan arkadaşları Volkan Çelik ve Yılmaz Aydın, Ramazan Akgüneş'ten anı kalan evi bir başka yere götürmeye karar verdi.Çelik ve Aydın, yeni yer için ilçenin turizm alanlarından Ilıcaksu Mahallesi ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin beşiğinin kurulduğuna inanılan tarihi Mızık Çamı'nın bulunduğu bölgedeki Domurköy Kavşağı'nı seçti.- Traktörle olmayınca kamyona yükledilerEvi traktörle taşımak için demir atölyesinde dingil yaptıran Çelik ve Aydın, kaymakamlıktan da izin alarak 30 metrekarelik evi iş makinelerinin yardımıyla traktöre yükledi.Yola çıkan traktörle taşımada zorluklar yaşanması üzerine ahşap ev bu kez de kamyona yüklendi. Çevre yolundan götürülmeye çalışılan evin üst geçide takılması nedeniyle bir kez daha engelle karşılaşıldı. Bunun üzerine ilçe merkezinden geçilerek taşınmasına karar verilen ev, 7 kilometrelik yolculuğun ardından çevredekilerin meraklı bakışları arasında Domurköy Kavşağı'na götürüldü.- "Çürüyüp gitmesine gönlümüz razı olmadı"Volkan Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarından hatıra kalan atıl vaziyetteki bağ evinin çürümesine gönüllerinin razı olmadığını söyledi.Ramazan Akgüneş'in elim bir kaza sonucu genç yaşta vefat ettiğini belirten Çelik, "Arazime taşıdığımız bu evin önünde organik ürünlerin yetişeceği bir bahçe oluşturacağım. Burası aynı zamanda ilçemizi gezmeye gelen turistlerin uğrak yeri. Böylelikle arkadaşımızdan kalan hatırasını yaşatmış olacağız." diye konuştu.