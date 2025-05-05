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        Haberler Gündem 3. Sayfa Öldürülen çocukların öğretmeni: Bu yaratığı kim saldı dışarı? | Son dakika haberleri

        Öldürülen çocukların öğretmeni: Bu yaratığı kim saldı dışarı?

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun (66) öldürdüğü çocuklarının öğretmeni Gülşen Yazgül, 21 yıl önce yaşananları sosyal medya hesabından paylaşarak evlat katiline tepki gösterdi. Çocukların yaşadığı sıkıntıları anlatan Yazgül, "Müebbet hapis cezası almıştı ama serbest bırakılmış. Bu yaratığı kim saldı dışarı. Eşi de yoksulluktan değil, işkenceden kaçmıştı. O çocuklar huzur içinde yatsınlar" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 21:50 Güncelleme: 05.05.2025 - 21:55
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        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni çıkışında yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu'nun, 2004 yılında işlediği vahşi cinayetler yeniden gündeme geldi. Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Çay Mahallesi’nde kızı M.T. (15) ve oğlu B.T.’yi (17) öldürüp, kızı G.T.’yi (11) de ağır yaralayan Selçuk Tengioğlu'nun geçmişi kamuoyunda büyük infial yarattı. Cinayetin öncesinde çocukların yaşadığı sıkıntıları, o dönem okullarında müdür yardımcısı olan Gülşen Yazgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anlattı.

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        ÇOCUKLAR İŞKENCEYİ ANLATMIŞ

        Şemsettin Mursaloğlu Lisesi’nde görev yaptığını anlatan Yazgül, “Büyük kız bir gün odama geldi, konuşmak istedi. Başındaki peruk dikkatimi çekti. Kapıyı kapattım ve sordum. Peruğunu çıkardı, saçları sıfıra vurulmuştu. Ardından kardeşini de çağırdı, onun da saçı yoktu. Babalarının işkencelerinden, vücutlarına yaptığı eziyetlerden ve cinsel tacizden söz ettiler” ifadesini kullandı.

        "2 GÜN SONRA SERBEST BIRAKILDI"

        Durumu okul müdürüne anlattığını ve polise bildirdiklerini kaydeden Yazgül, “Dört polis geldi, babayı çağırdık. Okula geldiğinde tam bir sosyopat gibiydi, müdürümüzün üzerine saldırmaya çalıştı. Polisler zor engelledi. Ancak iki gün sonra serbest bırakıldı. Aynı gece büyük ve küçük oğlunu öldürdü, kız çocuğunu da ağır yaraladı. Büyük kızımız kurtulmak için balkondan atladı, beli kırıldı” dedi.

        "BU YARATIĞI KİM SALDI?"

        Yaşananlardan sonra büyük travma yaşadıklarını belirten Yazgül, adalete olan güveninin sarsıldığını vurgulayarak, “Müebbet hapis cezası almıştı ama serbest bırakılmış. Bu yaratığı kim saldı dışarı? O dönemde müdürümle birlikte uzun süre korku içinde yaşadık. Eşi de yoksulluktan değil, işkenceden kaçmıştı. O çocuklar huzur içinde yatsınlar” ifadesini kullandı.

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