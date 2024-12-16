'Öldürdüğün Şeyler'in prömiyeri için ABD'ye gidecekler

İranlı yönetmen Alireza Khatami’nin yönettiği 'Öldürdüğün Şeyler, filminin dünya prömiyeri, Sundance Film Festivali’nde düzenlenecek. Filmin üç başrol oyuncusu Hazar Ergüçlü, Ekin Koç ve Erkan Kolçak Köstendil,

24 Ocak 2025’te gerçekleşecek prömiyer için ABD’nin Utah eyaletine gidecek.

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Ekin Koç - Alireza Khatami - Erkan Kolçak Köstendil - Hazar Ergüçlü Fransa, Polonya, Kanada ve Türkiye ortak yapımı 'Öldürdüğün Şeyler', 23 Ocak - 2 Şubat’ta düzenlenecek festivalin ödüle yakın yapımlarından biri olarak gösteriliyor. Filmde hasta annesinin şüpheli ölümüyle boğuşan bir üniversite profesörü, gizemli bahçıvanını soğukkanlı bir intikam eylemi gerçekleştirmeye zorluyor.