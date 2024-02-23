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        Haberler Gündem 3. Sayfa Olay anı kamerada! Dedeye kanlı pusu! - Son dakika haberleri

        Olay anı kamerada! Dedeye kanlı pusu!

        İzmir'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı dedesi 74 yaşındaki Mehmet A.'yı tabancayla bacağından vuran torunu 17 yaşındaki Kadir Emre K., tutuklandı. Olay anının görüntüsü kameraya da yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 07:45 Güncelleme: 23.02.2024 - 08:59
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        Olay anı kamerada! Dedeye kanlı pusu!
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        İzmir'de olay, Bayraklı ilçesi 2115 Sokak'ta meydana geldi. Kadir Emre K. ile dedesi Mehmet A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        TARTIŞMA BÜYÜDÜ DEDESİNİ VURDU

        DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Kadir Emre K., dedesi Mehmet A.'yı tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

        DEDE HASTANEYE KALDIRILDI

        Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        KAÇTI AMA YAKALANDI

        Olayın ardından kaçan Kadir Emre K. ise polis tarafından yakalandı. Kadir Emre K., Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

        OLAY KAMERADA

        Mehmet A.'nın, tartıştığı torunu Kadir Emre K. tarafından tabancayla bacağından vurulduğu anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen Kadir Emre K., tutuklandı.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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