Okyanusun dibine gömülen sırlar: Denizlerin derinliklerinde saklanan kayıp gemilerin efsanevi hikayeleri!

UNESCO'ya göre dünya okyanuslarının dibinde yaklaşık üç milyon gemi bulunuyor. Araştırmalara göre bu gemilerin en az bir milyonu, neden ve nerede kaybolduklarına dair hiçbir ipucu bırakmadan tarih sayfalarına karıştı. İşte denizlerin karanlık sularında hâlâ keşfedilmeyi bekleyen en gizemli gemilerden bazıları!