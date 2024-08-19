"Okuyorum ama anlamıyorum" diyorsanız dikkat! Hebbian teorisi size çok şey anlatıyor olabilir!
Kitap ya da makale okurken kelimeler gözünüzün önünden akıp gidiyor ama anlamları zihninizde yankılanmıyor mu? Bu durum, beynimizin sinir bağlantılarındaki bir özelliği, Hebbian teorisini gündeme getiriyor. Neden bazen okuduklarımızı anlamakta güçlük çektiğimizi öğrenmek ister misiniz? İşte detaylar!
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Herkesin başına gelmiştir: Okuduğunuz sayfalar arasında kaybolduğunuz, ancak hiçbir şey hatırlamadığınız anlar. Hebbian teorisi, beynimizin bu ilginç durumunu açıklıyor olabilir. İşte detaylar!
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HEBBIAN TEORİSİ NEDİR?
Hebbian teorisi, hafızamızda bağlantılar kurmak ve okuduğumuzu daha iyi anlamak için okuduğumuz konuya odaklanmamız gerektiğini öne sürer. Dikkatimiz başka bir şeye odaklanırsa, sayfadaki kelimeleri okuyabilir ancak içeriği gerçekten özümseyemeyebilir veya anlayamayabiliriz.
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Belki bir okul ödevi, bir roman ya da ülkenin mevcut ekonomik durumuyla ilgili teknik bir özet okurken birdenbire sadece kelimeleri okuduğunuzu ama hiçbir şeyi gerçekten özümsemediğinizi fark edersiniz. Başka bir deyişle, gözünüzün önündeki içeriği anlamıyorsunuz.
Muhtemelen bunu kendiniz de sayısız kez yaşamışsınızdır, ancak bunun neden olduğunu hiç düşündünüz mü?
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"OTOMATİK PİLOTTA OKUMA"
Basitçe söylemek gerekirse, tüm bunlar neden okuduğumuzu anlamadan “otomatik pilotta okuma” yaptığımızı gerçekten bilmediğimiz anlamına gelir. Dolayısıyla, bu aslında soruyu yanıtlamaya çalışan mantıksal bir spekülasyondan ibarettir.
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HEBBIAN TEORİSİNE DAİR DETAYLAR
“Okumaya devam ediyorum ama zihnim dağılıyor” etkisi yaygındır ya da en azından düşündüğünüzden daha yaygındır. Eğer bu durumdan muzdarip olan birkaç kişiden biri olduğunuzu ve çoğu iyi okuyan insanın bundan muzdarip olmadığını düşünüyor olabilirsiniz.
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YENİ İÇERİKLER BEYNİNİZDE BİRBİRİNE BAĞLANIYOR
Bir şey okuduğunuzda, beyniniz hafızanızdaki içerikleri ya yeni ya da en azından daha az kullanılan bir şekilde birbirine bağlar.
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HEBBIC TEORİSİ
Sinirbilimde, öğrenme sırasında beyindeki nöronların adaptasyonu için bir açıklama öneren ve nöronların aynı anda ateşlenmesi durumunda iki nöron arasındaki bağlantının güçlendirilebileceğini söyleyen bir öğrenme kuralını belirten bir teori - Hebbic Teorisi - vardır.
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Bunun gerçekleşmesi için okuduğunuz konuya odaklanmanız gerekir. Okuduklarınızla “bir şeyler yapmalı” ve örneğin bir sahneyi kafanızda nasıl canlandıracağınızı, zihinsel bir özet oluşturacağınızı vb. düşünmelisiniz. Bunlar çalışma belleği ile ilişkili süreçlerdir ve yukarıda bahsedilen bağlantıların oluşmasına yardımcı olabilir.
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ÇALIŞMA BELLEĞİ
Okumaktan başka bir şey düşündüğünüzde, çalışma belleğiniz hayal kurmak gibi başka düşüncelerle meşgul olur/aşırı yüklenir. Sonuç olarak, başka bir şey düşündüğünüz için bilgi tabanınız içinde bağlantı kuramazsınız. Yani tam bir sayfa okumuş olabilirsiniz, ancak beyniniz bunu anlamlı bir şekilde işleyemez.
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Dikkatinizi, sahnede dikkatinizi çeken ve yakalayan bir spot ışığı gibi düşünün. Genellikle, spot ışığının dışında pek çok şey olup bitiyor olsa bile, yalnızca spot ışığının içindekilere odaklanırsınız.
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BEYNİN DİKKAT SİSTEMİ
Beyin sürekli olarak dış dünyadan gelen o kadar çok bilgiyle bombardımana tutuluyor ki, bilgi seli nedeniyle ölümcül baş ağrıları çeken insanların sayısının daha fazla olmaması şaşırtıcı. Neyse ki, beynin dikkat sistemi sadece gerçekten ihtiyacınız olan şeylere dikkat etmenizi sağlar.
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Bir bilim insanı ve “The Organized Mind” kitabının yazarı olan Daniel J. Levitin'e göre, insanın dikkat sistemi 4 bölüme ayrılır: merkezi yürütme modu, zihinde gezinme modu, dikkat filtresi ve dikkat anahtarı.
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NE KADAR ÇABA HARCARSANIZ O KADAR ETKİ GÖRECEKSİNİZ
Okumak için ne kadar çok zaman harcarsanız, o kadar uzun süre çevrenizin bir parçası olarak kalır. Sonuç olarak, dikkat filtresi yavaş yavaş kitabı bloke eder. Bu da odağınızın tamamen merkezi yönetici zihin tarafından tutulması gerektiği anlamına gelir. Bu da önemli miktarda çaba gerektirir.
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Beyniniz çabayı en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır, bu nedenle çabayı en aza indirmek için okuma görevini zihinde gezinme moduna atar. Bunun avantajı, en az çabayla okumaya devam ederken aynı zamanda onunla hiçbir ilgisi olmayan bir şey hakkında düşünebilmenizdir.
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Ancak bunun dezavantajı, zihinde gezinme modunun rastgele olmayan bilgileri işleme konusunda pek de iyi olmamasıdır. Sonuç olarak, çoğunu gerçekten yorumlamadan otomatik pilotta okumaya başlarsınız.
Kaynak: Science ABC
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