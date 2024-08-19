Belki bir okul ödevi, bir roman ya da ülkenin mevcut ekonomik durumuyla ilgili teknik bir özet okurken birdenbire sadece kelimeleri okuduğunuzu ama hiçbir şeyi gerçekten özümsemediğinizi fark edersiniz. Başka bir deyişle, gözünüzün önündeki içeriği anlamıyorsunuz.

Muhtemelen bunu kendiniz de sayısız kez yaşamışsınızdır, ancak bunun neden olduğunu hiç düşündünüz mü?