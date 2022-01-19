Bolu'da olumsuz hava şartları sebebiyle eğitime yarın ara verildi
Bolu Valisi Ahmet Ümit, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.
Ümit, yaptığı yazılı açıklamada, devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle 20 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.
Vali Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.
Malatya'da okullar tatil edildi
Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte okullar, yarın, 1 günlüğüne tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.
Malatya Valisi Aydın Baruş, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini belirterek, "İlimiz genelinde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 20 Ocak 2022 Perşembe günü bir gün süreyle eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli ve kronik hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri idari izinli sayılacaklardır" dedi.
Sakarya’da eğitime kar engeli
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yüz yüze eğitime kar yağışı ve beklenen aşırı buzlanma sebebiyle 1 gün ara verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, dün akşam saatlerinden itibaren yer yer devam eden kar yağışı ve beklenen aşırı buzlanma sebebiyle okullardaki yüz yüze eğitime bir günlüğüne ara verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Kaldırım sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Meteorolojik verilere göre, ilimizde yer yer devam eden kar yağışı ve beklenen aşırı buzlanma sebebiyle ilimiz genelinde eğitim - öğretime 20 Ocak Perşembe günü tam gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” ifadelerini kullandı.
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