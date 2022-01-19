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Okullar tatil mi oldu, nerelerde? 20 Ocak 2022 Perşembe bugün hangi illerde okullar tatil edildi? Kar tatili olan iller ve ilçeler listesi açıklandı - Son Dakika Haberi

Bugün okullar tatil mi oldu, nerelerde? 20 Ocak 2022 Perşembe hangi illerde okullar tatil edildi?

Türkiye'de soğuk hava etkisini ve kar yağışı şiddetli bir biçimde gösteriyor. Meteoroloji'nin uyarıların ardından kar yağışı, İstanbul başta olmak üzere birçok Batı ilinde de dün itibarı ile görülmeye başlandı. Yurt genelinde birçok bölgeden kar tatili haberleri son dakika olarak haber ajanslarına düşüyor. Bu doğrultuda, bugün okullar tatil oldu mu konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 20 Ocak okullar tatil olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, bugün hangi illerde okullar tatil edildi? İşte, 20 Ocak 2022 kar tatili olan ve ilçeler listesi

19.01.2022 - 16:55 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Son dakika kar tatili haberleri... Yurdun büyük bir kesiminde kar yağışlı soğuk hava etkisini gösteriyor. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul ve Ankara gibi Batı bölgelerindeki büyük illerde de kar yağışı dün akşam itibarı etkisini hissettirmeye başladı. Hâl böyle olunca, öğrencilerin gözü kulağı da, karne günü öncesinde kar tatili ile ilgili gelecek açıklamalara çevrildi. Bilindiği üzere, kar yağışı nedeniyle İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz ve diğer bölgelerden son dakika kar tatili haberleri peş peşe geliyor. 

    BUGÜN OKUL VAR MI? (20 OCAK 2022 PERŞEMBE)

    İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır, Erzurum, Afyon gibi büyük illerde yaşayan öğrencilerin yanı sıra, diğer illerdeki öğrenciler de dört gözle "Okullar tatil edildi mi?" sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Peki, bugün hangi illerde okullar kar tatili oldu?

    İşte, 20 Ocak 2022 kar tatili olan iller ve ilçeler listesi;

  • BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

    20 Ocak 2022 Perşembe gününe ilişkin kar tatili olan iller ve ilçeler açıklanıyor.

  • Düzce’de eğitime kar engeli

    Düzce’de dün başlayan etkisini sürdüren gün boyu sürdüren kar yağışı nedeniyle il genelinde 20 Ocak Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

    Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği bildirildi.

    Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı da duyuruldu.

    Bingöl’de okullar yarın da tatil edildi

    Bingöl’de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

    Bingöl valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşuları nedeni ile il merkezi ve tüm ilçelerdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 20 Ocak Perşembe günü eğitim öğretime 1 günlük ara verildiği belirtildi.

    Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

  • Bitlis'te yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

    Bitlis ve ilçelerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

    Kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında 20 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

    Mardin'de kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

    Mardin'de etkili olan kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

    Vali Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların yarın tatil edildiğini belirtti.

    Demirtaş, engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağını aktardı.

  • Bilecik'te kar nedeniyle okullarda eğitime ara verildi

    Bilecik'te kar nedeniyle okullarda yarın eğitim yapılmayacak.

    Valilikten yapılan açıklamada, süren kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın okulların tatil edilmesine karar verildiği belirtildi.

    Açıklamada, ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

    Adıyaman'da okullar tatil edildi

    Adıyaman'da kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği açıklandı.

    Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, ulaşımdaki aksaklıklar nedeniyle tatil kararı alındığı belirtilerek, "İlimiz genelindeki yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 20 Ocak 2022 Perşembe günü de ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

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