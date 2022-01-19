Son dakika kar tatili haberleri... Yurdun büyük bir kesiminde kar yağışlı soğuk hava etkisini gösteriyor. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul ve Ankara gibi Batı bölgelerindeki büyük illerde de kar yağışı dün akşam itibarı etkisini hissettirmeye başladı. Hâl böyle olunca, öğrencilerin gözü kulağı da, karne günü öncesinde kar tatili ile ilgili gelecek açıklamalara çevrildi. Bilindiği üzere, kar yağışı nedeniyle İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz ve diğer bölgelerden son dakika kar tatili haberleri peş peşe geliyor.

BUGÜN OKUL VAR MI? (20 OCAK 2022 PERŞEMBE)

İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır, Erzurum, Afyon gibi büyük illerde yaşayan öğrencilerin yanı sıra, diğer illerdeki öğrenciler de dört gözle "Okullar tatil edildi mi?" sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Peki, bugün hangi illerde okullar kar tatili oldu?

İşte, 20 Ocak 2022 kar tatili olan iller ve ilçeler listesi;