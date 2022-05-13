OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Tatil planı yapan öğrenci ve veliler okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatilinin başlamasına kaç gün kaldı gibi sorularının yanıtını aramaya başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli yaz aylarının yaklaşmasıyla okulların kapanış tarihini araştırmaya başladı. Peki 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayan eğtim öğretim yılı MEB takvimine göre ne zaman sona erecek? işte tüm bu soruların yanıtı haberimizde...