TARİH AÇIKLANDI! Okullar ne zaman, hangi ay açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? MEB ile 2022 - 2023 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu!

Yaz tatili ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? 2022 - 2023 MEB ile eğitim öğretim yılı

Geçtiğimiz günlerde karnelerin alınmasıyla birlikte 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erdi. 6 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze başlayan eğitim 17 Haziran 2022 itibarıyla tamamlandı. Yaz tatiline giren milyonlarca öğrenci "Yaz tatili ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, yaz tatili kaç gün sürecek? İşte, merak edilen soruların yanıtı...

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