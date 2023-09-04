Okula dönüş sezonunda dolandırıcılık faaliyetleri arttı

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Siber güvenlik ve dolandırıcılık ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Günün koşullarını da değerlendiren dolandırıcıların şimdiki hedefi ise öğrenciler ve veliler. Okula dönüş döneminde özellikle okul ihtiyaçları ve bilgisayar gibi elektronik gereksinimlere ücretsiz ulaşma vaadi ile dolandırıcılık yöntemleri genişlemeye başladı.

WHATSAPP MESAJLARI ÜZERİNDEN GELEBİLİYOR

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Dolandırıcılar tarafından bu amaçla kullanılan taktiklerden biri öğrencilere dizüstü bilgisayar kazanma şansı vaat eden sahte çekilişler düzenlemekti. Oldukça cazip olan bu ödüle hak kazanmak için kurbanlardan kişisel bilgilerini vermeleri ve tercih ettikleri dizüstü bilgisayar modelini belirtmeleri isteniyor. Söz konusu dolandırıcılığın bir diğer şeklinde, kişilerden ödül kazanabilecekleri bir sayfaya yönlendiren belli bir bağlantıyı WhatsApp aracılığıyla 15 kişiyle paylaşmaları, daha sonra bu kişilerin SMS yoluyla kayıt yaptırarak çekilişe katılmaları isteniyor. Dizüstü bilgisayar veya başka bir şey kazandırma vaadi bir yem olarak kullanılıyor. Kazananlar, sözde kazandıkları ödüllerin teslimat masraflarını karşılamaları gerektiği konusunda bilgilendiriliyor. Bu ek ödeme talebi, dolandırıcılık girişiminin açık bir göstergesi niteliğinde.

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"UCUZ VAATLERE DİKKAT"

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Olga Svistunova, "Akademik sezon yaklaşırken milyonlarca öğrenci kitap ve okul malzemeleri satın almak, harç ödemelerini yapmak için harekete geçtiğinden siber tehditlerde de geleneksel bir artış yaşanıyor. Dolandırıcılar bu dönemden faydalanarak öğrencilerin eğitim için yeni cihazlar edinme hevesinden yararlanıyor. Ücretsiz bir dizüstü bilgisayara sahip olmanın cazibesi, olası tehlikeleri görmezden gelmeye sebep oluyor. Bu da bireyleri bu dolandırıcılıkların tuzağına düşme riskiyle karşı karşıya bırakıyor" şeklinde konuştu.

Bu dönemde gündeme gelen bir diğer aldatma biçimi de sahte bursları konu alıyor. Dolandırıcılar, öğrencilerin mali yardım alma umutlarını istismar ederek onları sahte burs vaadiyle kandırma yoluna gidiyor. Yöntem şöyle işliyor; hedeflenen kişiler, mali yardım vaat eden ve gerçek gibi görünen burs teklifleriyle tuzağa çekiliyor. Bu yardımlardan faydalanmak için öğrencilerden sosyal güvenlik numaraları ve banka bilgileri gibi hassas veriler dahil olmak üzere kişisel bilgilerini paylaşmaları isteniyor. Bu bilgiler daha sonra kimlik hırsızlığı ve finansal dolandırıcılık için kullanılıyor.

Olga Svistunova, "Sahte burs dolandırıcılığı, durumdan şüphelenmeyen öğrencileri ciddi şekilde etkileyerek yalnızca mali kayıplara değil, aynı zamanda kimlik hırsızlığına da yol açabiliyor. Öğrencilerin bilmedikleri burs teklifleriyle iletişime geçerken dikkatli ve temkinli olmaları çok önemli" diyor.

Uzmanlar, yeni eğitim dönemi başlangıcında dolandırıcılığına karşı güvende kalmak için şunları öneriyor:

Şüpheyi Elden Bırakmayın. "Gerçek olamayacak kadar iyi" tekliflerle karşılaştığınızda, özellikle de sizden ön ödeme veya kişisel bilgi talep ediliyorsa dikkatli olun.

Kaynağı Doğrulayın. Karşınıza çıkan bursları, eşantiyonları veya diğer teklifleri iyice araştırın. Gerekirse ilgili kurumlarla resmi kanallar üzerinden iletişime geçin ve herhangi bir işlem yapmadan önce teklifin gerçekliğini sorgulayın.

Bilgilerinizi Güvence Altına Alın. Talebin meşruluğundan kesin emin olmadığınız sürece hassas bilgilerinizi çevrimiçi olarak paylaşmaktan kaçının.

Güvenilir Kaynakları Kullanın. Ödeme yaparken veya kişisel bilgilerinizi paylaşırken okulların resmi web sitelerine, bilindik burs platformlarına ve saygın perakendecilere bağlı kalın.

Çok Faktörlü Kimlik Doğrulamayı (MFA) Etkinleştirin. Mümkün olan her yerde MFA'yı etkinleştirerek çevrimiçi hesaplarınıza ekstra bir güvenlik katmanı ekleyin. Sadece şifrelerinizi saklamakla kalmayan, aynı zamanda 2FA için otomatik olarak tek seferlik şifreler oluşturan güvenilir bir şifre yöneticisi kullanın.

Çeşitli tehditlere karşı kapsamlı koruma için Kaspersky Premium gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın.