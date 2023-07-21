Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?

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Teknoloji geliştikçe kişisel veri güvenliği konusunda her geçen gün daha fazla endişe duyar hale geldik. Özellikle son günlerde çok sıklıkla çevremizde yaşanan, bizim de başımıza gelen bir dolandırıcılık yöntemi kişisel verilerimizin (Telefon numarası, isim, yaşadığımız yer, meslek vs.), ele geçirildiğini gözler önüne seriyor. WhatsApp üzerinden bizimle iletişime geçmek için kullanıldığını doğrular nitelikte.

WHATSAPP MESAJLARIYLA İŞ VAADİ

Önde gelen mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'tan çoğunlukla yurt dışı alan kodlu numaralar üzerinden gelen mesajlarla işe alım veya kolay yoldan para kazanma vaadiyle daha fazla kişisel bilgi veya para talebinde bulunuluyor. Google, Amazon, Meta gibi büyük teknoloji şirketlerinin ismini kullanarak, "CV'niz bize ulaştı, adınız, telefonunuz, adresiniz şu" ifadeleri kullanılarak daha kapsamlı bilgiler istenmeye başladı. Bu mesajlar alındığı taktirde cevaplamamak en doğru yöntem. REKLAM YAPAY ZEKÂ CEVAPLARI Bu tarz mesaj içerikleri çoğunlukla çeviri olduğu anlaşılan bir dile sahip. Bununla birlikte bize ulaşan mesajların yapay zeka ile oluşturulmuş olabileceği şüphesi de bulunuyor. Aynı dakika içerisinde gelen bir paragraflık cevaplar, mesaj gönderdiğimizde arada gelen farklı dilden yanıtlar da bunun kanıtı olarak görülebilir. DOLANDIRICILIK MESAJLARINI NASIL ANLARIZ?

Dolandırıcılık mesajlarının çeşitli formları ve taktikleri var elbette bu nedenle dolandırıcılık amacıyla gönderilen mesajları tespit etmek her zaman çok kolay olmuyor. Bazı ipuçları ve dikkat edilmesi gereken noktalar ise şunlar: İçeriğin mantıksızlığı: Dolandırıcılık mesajlarında sık sık mantıksız veya tutarsız ifadeler bulunabilir. Mantıksız bir öneri veya cazip bir teklif içeren mesajlar, dolandırıcılığın işaretleri olabilir.Dil ve yazım hataları: Dolandırıcıların başka dillerden çeviri yapmak için kullandığı programlarda yazım hatalarının olması mesajın dolandırıcılık içeriği olduğunu anlamamıza yardımcı olabilir. Bunun yanında yapay zeka ise bunu ortadan kaldırarak daha düzgün bir yazım dili ile mesaj gönderebiliyor.

Otomatik yanıtlar: Buradaki ayrımı ise gelen otomatik yanıtlar ve ifadelerle görebiliriz. Yapay zeka tabanlı bir sistem, sık kullanılan ifadeler ve otomatik yanıtlar kullanabilir. Örneğin, aynı mesajın farklı kişilere gönderildiği durumlarda bile benzer yanıtlar alabilirsiniz. Bu durum, bir yapay zekanın işaretlerinden biri olabilir. REKLAM Kişisel bilgi talepleri: Dolandırıcılık içerikli mesajlarda, sizinle ilgili bazı bilgilere sahip olan karşı taraf, çoğunlukla bu bilgilerin fazlasını, kişisel veya mali bilgilerinizi talep ederler. Bir mesajda size kişisel bilgilerinizi vermenizi veya gizli bilgilere erişim sağlamanızı isteyen bir talep varsa, dikkatli olmanızda fayda var.

Aceleci yaklaşım: Dolandırıcılar genellikle mağdurları hızlı karar verme konusunda baskı altına alır. Bu da bir paniğe sebep olarak bilgileri vememize sebep olur. bu konuda dikkatli olmakta fayda var.

İlgisiz -iş teklifi veya sahte iş ilanı: Google, Facebook, Amazon gibi büyük şirketlerin ismini kullanarak iş teklifi sunarken sizin alanınızın dışında farklı iş teklifleri ile gelebiliyorlar. Bu ilgisiz teklifler dolandırıcılık sinyali olabilir.

Hızlı ve kolay para kazanma vaadi: Mesajlarda çoğunlukla, basit bir iş yaparak cep telefonuyla rahatlıkla 500-2000TL kazanabileceğiniz söyleniyor. Yüksek kazançlarla ilgili hızlı ve kolay para kazanma vaatleri, genellikle dolandırıcılık girişimlerinin bir göstergesi olur. KİŞİSEL VERİLERİMİZİ SOSYAL PLATFORMLARDA PAYLAŞMAMALIYIZ Dolandırıcılar özellikle bizim bazı kişisel verilerimizi bilerek bu işe adım atıyorlar. Kişisel verilerimiz siber saldırılarla çalınabileceği gibi çoğunlukla buna ihtiyaç bile duymuyorlar çünkü kendi elimizle birçok verimizi paylaşıyoruz. Özellikle sosyal medya platformlarında, tam adımız, ailemizin ya da çocuklarımızın isimleri, açık adresimiz, cep telefonumuz, iş adresimiz vs. gibi birçok veriyi dolandırıcılara açık olarak sunuyoruz. Bu da bu tarz mesajlarda bizi tanıdıklarını zannettirerek bizi kandırmalarını ve daha fazla bilgimizi kendi elimizle vermemizi kolaylaştırıyor. Sosyal medyada çok fazla kişisel verimizi paylaşmamak önemli.