Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?

Dolandırıcılar WhatsApp üzerinden harekete geçti
Kişisel veri güvenliği son dönemin önemli konu başlıklarından. Son günlerde ünlü mesajlaşma uygulaması üzerinden Türk kullanıcılara gelen özel mesajlar ve aramalar da cep telefonu dahil kişisel verilerimizin farklı kaynaklar tarafından ele geçirilmiş olabileceğini doğrular nitelikte. Dolandırıcılık odaklı yurt dışı numaralar tarafından gerçekleştirilen bu arama ve mesajları Habertürk okuyucuları için mercek altına aldık. Dolandırıcıları nasıl anlarız, yöntemlerinden nasıl korunuruz?
Teknoloji geliştikçe kişisel veri güvenliği konusunda her geçen gün daha fazla endişe duyar hale geldik. Özellikle son günlerde çok sıklıkla çevremizde yaşanan, bizim de başımıza gelen bir dolandırıcılık yöntemi kişisel verilerimizin (Telefon numarası, isim, yaşadığımız yer, meslek vs.), ele geçirildiğini gözler önüne seriyor. WhatsApp üzerinden bizimle iletişime geçmek için kullanıldığını doğrular nitelikte.
WHATSAPP MESAJLARIYLA İŞ VAADİ
Önde gelen mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'tan çoğunlukla yurt dışı alan kodlu numaralar üzerinden gelen mesajlarla işe alım veya kolay yoldan para kazanma vaadiyle daha fazla kişisel bilgi veya para talebinde bulunuluyor. Google, Amazon, Meta gibi büyük teknoloji şirketlerinin ismini kullanarak, "CV'niz bize ulaştı, adınız, telefonunuz, adresiniz şu" ifadeleri kullanılarak daha kapsamlı bilgiler istenmeye başladı. Bu mesajlar alındığı taktirde cevaplamamak en doğru yöntem.
YAPAY ZEKÂ CEVAPLARI
Bu tarz mesaj içerikleri çoğunlukla çeviri olduğu anlaşılan bir dile sahip. Bununla birlikte bize ulaşan mesajların yapay zeka ile oluşturulmuş olabileceği şüphesi de bulunuyor. Aynı dakika içerisinde gelen bir paragraflık cevaplar, mesaj gönderdiğimizde arada gelen farklı dilden yanıtlar da bunun kanıtı olarak görülebilir.
DOLANDIRICILIK MESAJLARINI NASIL ANLARIZ?
Dolandırıcılık mesajlarının çeşitli formları ve taktikleri var elbette bu nedenle dolandırıcılık amacıyla gönderilen mesajları tespit etmek her zaman çok kolay olmuyor. Bazı ipuçları ve dikkat edilmesi gereken noktalar ise şunlar:
KİŞİSEL VERİLERİMİZİ SOSYAL PLATFORMLARDA PAYLAŞMAMALIYIZ
Dolandırıcılar özellikle bizim bazı kişisel verilerimizi bilerek bu işe adım atıyorlar. Kişisel verilerimiz siber saldırılarla çalınabileceği gibi çoğunlukla buna ihtiyaç bile duymuyorlar çünkü kendi elimizle birçok verimizi paylaşıyoruz. Özellikle sosyal medya platformlarında, tam adımız, ailemizin ya da çocuklarımızın isimleri, açık adresimiz, cep telefonumuz, iş adresimiz vs. gibi birçok veriyi dolandırıcılara açık olarak sunuyoruz. Bu da bu tarz mesajlarda bizi tanıdıklarını zannettirerek bizi kandırmalarını ve daha fazla bilgimizi kendi elimizle vermemizi kolaylaştırıyor. Sosyal medyada çok fazla kişisel verimizi paylaşmamak önemli.