Heyelan nedeniyle 2 okulun yakınındaki yolun bir bölümü çöktü
Karabük'te korku dolu anlar yaşandı. Kentte 2 okulun yakınındaki yolda heyelan meydana geldi. Yolun bir kısmı çökerken şans eseri bir facia yaşanmadı
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Karabük'te 2 okulun yakınında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle okullara 30 metre mesafedeki yolun bir kısmı çöktü, derin yarık oluştu.
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DHA'nın haberine göre Karabük Mahallesi'ndeki Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu ve Bahçelievler İlkokulu'na 30 metre mesafede, dünkü sağanak sonrası bugün sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.
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Heyelan nedeniyle yolun bir kısmı çöktü, derin yarık oluştu. Ekipler heyelan olan bölgede çalışma başlattı.
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