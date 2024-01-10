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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Sultangazi'de okul servisi 5 yaşındaki Muhammed'i hayattan kopardı! - Güncel haberler

        Sultangazi'de okul servisinin çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü

        İstanbul Sultangazi'de meydana gelen bir kaza kahretti. Olayda servis minibüsünün çarptığı 5 yaşındaki Muhammed Enes Memiş hayatını kaybetti. Feci kazanın görüntüsü ortaya çıkarken, Memiş'in abisinin de yaklaşık 3 yıl önce trafik kazasında öldüğü öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 10:59 Güncelleme: 10.01.2024 - 11:58
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        İstanbul'da kahreden servis faciası!
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        İstanbul Sultangazi'de servis minibüsünün çarptığı 5 yaşındaki Muhammed Enes Memiş hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza anı güvenlik kamerasına yansırken Memiş'in abisinin de 2021 yılında trafik kazasında öldüğü öğrenildi.

        Baba İmam Memiş ve hayatını kaybeden Muhammed Enes Memiş (Sağda)
        Baba İmam Memiş ve hayatını kaybeden Muhammed Enes Memiş (Sağda)

        Olay, 19.00 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Muhammet Enes Memiş'e servis minibüsü çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Memiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde sinir krizi geçiren 5 yaşındaki çocuğun yakınları servis minibüsüne zarar verdi.

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        Mahalle sakini Köksal Duman, "Geldiğimde kalabalığı gördüm, sağlıkçı olduğum için ilk müdahaleyi yapmak istedim ama nabzı yoktu. Battaniye tarzı bir şeyle üstünü kapattık, ailesi buradaydı. 5 yaşında bir çocuk. Babasıyla da konuştum, ağabeyi de aynı mahallede yine bir trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Babada kalp krizi geçirmiş" dedi.

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