"Okul kıyafet boyunda artış olmuyorsa büyüme geriliğine dikkat"

Büyüme ve gelişme süreci bebeğin anne karnına düşmesi ile başlar ve ergenliğin sonuna kadar devam eder. Büyüme terimi boy uzaması ve ağırlık artışı gibi vücudun boyutlarındaki, gelişme terimi ise yürüme ve konuşmaya başlamak gibi fonksiyonlarındaki ilerlemeyi anlatır. Kısaca, çocuğun vücudu büyür, zihni gelişir.

Prof. Dr. Cengiz Kara

Normal büyüme genel sağlık göstergesidir, büyüme normal değilse bir sağlık sorunu var demektir. Bu nedenle çocuklarda büyüme takibi çok önemlidir. Ülkemizde sağlıklı çocuk izlemi doğumdan sonra birinci ve ikinci haftalardaki ilk kontrollerle başlar. Sonrasında 6. aya kadar her ay, 6. ay ila 18. ay arasında üç ayda bir ve 3 yaşa kadar altı ayda bir büyüme takibi yapılır. Okul öncesi ve okul çağı boyunca yıllık kontrollerle büyüme izlemi sürdürülür. Her muayenede çocuğun vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçülür, büyüme eğrilerine kaydedilir. Her çocuğun kendi anne baba boyları ile belirlenen bir genetik boy potansiyeli vardır ve çocuk büyüme çizelgelerinde o potansiyele uygun bir ilerleme gösterir. Büyüme takibinde, özellikle 2 yaş sonrası dönemde, çocuğun büyüme çizgisinde aşağı ya da yukarı yönlü herhangi bir sapma olması büyümede sorun olduğu anlamına gelir.

Boy kısalığının tanımı gereği, herhangi bir toplum boy kısalığı açısından tarandığında yaklaşık yüzde 3 kadarında kısa boy veya bir diğer ifadeyle bodurluk saptanabilir. Esasen boy-kilo taramaları toplumun beslenme durumunu değerlendirmek için yapılır. Toplum taramaları açısından kısa boy kronik beslenme yetersizliğinin göstergesidir. Bir toplumda kısa (bodur) çocuk oranı ne kadar yüksekse beslenme yetersizliği o kadar yaygın bir sorun demektir.