Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Seda Sayan, programının sonlarına doğru kendisini dinlemeye gelen yakın dostu Oktay Kaynarca’yı ikna ederek sahneye davet etti.



Seyircilerin alkışları eşliğinde sahneye çıkan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, başarılı sanatçıyla birlikte "Beyaz giyme toz olur" türküsünü söyleyerek muhteşem bir düet yaptı.



