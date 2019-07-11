Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli rolüne hayat veren Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem ile tatilde çekildikleri pozu Instagram hesabından paylaştı. Kaynarca, paylaşımına “30 yıllık abilik-kardeşlik” notunu düştü. Ünlü oyuncuların pozu çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Kaynarca'nın paylaşımına takipçileri, "Duruşları ile gelecek nesile örnek oluyorlar. Başarılarınız daim olsun", "Süleyman Çakır ortadan kaldıracağın bir hedef değil" yorumları yaparak Kurtlar Vadisi dizisine gönderme yaptı.

Kurtlar Vadisi dizisinde de rol arkadaşı olan ikili, Aslan Bey ve Süleyman Çakır karakterleri ile akıllarda yer edinmişti.