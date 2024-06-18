Oktay Kaynarca'dan tepkilere yanıt
Oktay Kaynarca'nın geçmişte söylediği, "Ben Türkiyeliyim. Türkiye milliyetçisiyim" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu, kendisine gelen tepkilere yanıt verdi
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Oktay Kaynarca'nın geçmişte katıldığı bir programda; "Ben şehir milliyetçiliğini sevmem. Ülke milliyetçiliğini severim. Memleketimle tabii gurur duyuyorum. Ben Türkiyeliyim. Türkiye milliyetçisiyim" sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.
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Ünlü oyuncunun açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Oktay Kaynarca, kendisine gelen tepkiler sonrasında açıklama yaptı.
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Oktay Kaynarca şunları söyledi: Görüyorum ki geçmişte yaptığım bir röportajdaki "Ben Türkiyeliyim" sözüm eğrilip bükülüp tuhaf yerlere çekilmeye çalışılmakta. Bizim memleket vatan sevdamızı sorgulamak kimsenin haddi değildir. "Türkiyelim" demek bana göre "Ben bu mekleketin çocuğum" demektir.
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Batısı, doğusu, kuzeyi, güneyi bana göre birdir ve bayrağımın dalgalandığı her yer memleketimdir. Herkes Türk olmak zorunda değildir ama ben bir TÜRK olarak bu topraklarda yaşan herkesi Türkiyelim dedirtmek adına Türkiyeli bir Türküm!!!