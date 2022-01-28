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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 27 Ocak'ta 57 yaşına basan Oktay Kaynarca, önceki akşam doğum gününü yakın dostlarıyla birlikte kutladı. Kaynarca'nın yaş günü partisine katılan isimler arasında Mahsun Kırmızıgül, Kubat, Kerem Alışık, Oya Başar ve Selçuk Yöntem gibi ünlüler vardı.

"39 YAŞIMDAN GÜN ALDIM!"

Doğum gününde beş farklı pasta kesen Oktay Kaynarca, her pasta için bir dilek diledi. Keyifli halleriyle dikkat çeken Kaynarca, "Bu mutlu günümde beni yalnız bırakmayan ve burada olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün 39 yaşımdan gün aldım." diyerek, espri yaptı.

Pastalarını kestikten sonra kız kardeşi Onur Kaynarca ile birlikte kamera karşısına geçen oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çok mutlu olduğunu dile getiren Oktay Kaynarca'nın yakasındaki altın dikkatlerden kaçmadı.

"ŞU BELA BAŞIMIZDAN GİTSE DE RAHATLASAK!"

Bir arkadaşının hediye olarak altın aldığını dile getiren Kaynarca, "Pandemi nedeni ile zor seneler geçiriyoruz. Şu bela başımızdan bir gitse de rahatlasak. Bu süreç içerisinde birliğe ve beraberliğe, morale ihtiyacımız var. Bu memleket çok badireler atlattı ve bunu da hiçbir ülkede olmayan dayanışma desteği ile atlattı." dedi.

"BU İŞLER KISMET"

Ünlü isim, son olarak basın mensuplarının, "2022’de hayatınızda kimse olacak mı?" sorusunu cevapladı.

Oktay Kaynarca, "Bu işler kısmet. Bunun cevabı burada değil, yukarıda..." diyerek, sözlerini noktaladı.