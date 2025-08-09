Oktay Kaynarca, Bodrum'da görüntülendi
Oktay Kaynarca, Bodrum Bitez'de yanında bir arkadaşıyla keyifli ve samimi anlar yaşadı. Gün boyu locadan çıkmayan ikili, uzun sohbetleriyle dikkat çekti
Giriş: 09.08.2025 - 23:22 Güncelleme: 09.08.2025 - 23:36
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Kaynarca, Bitez’de yanında bir arkadaşıyla objektiflere yansıdı.
Gün boyunca oturdukları locadan kalkmayan ikili, uzun süre sohbet etti.
