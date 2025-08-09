Habertürk
        Oktay Kaynarca, Bodrum'da görüntülendi- Magazin haberleri

        Oktay Kaynarca, Bodrum'da görüntülendi

        Oktay Kaynarca, Bodrum Bitez'de yanında bir arkadaşıyla keyifli ve samimi anlar yaşadı. Gün boyu locadan çıkmayan ikili, uzun sohbetleriyle dikkat çekti

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2025 - 23:22 Güncelleme: 09.08.2025 - 23:36
        Bodrum'da görüntülendi
        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Kaynarca, Bitez’de yanında bir arkadaşıyla objektiflere yansıdı.

        Gün boyunca oturdukları locadan kalkmayan ikili, uzun süre sohbet etti.

        #oktay kaynarca

        Habertürk Anasayfa