Yıllardır Fransız Polinezyası'nın kıyı sularında yüzen üçlüyü araştıran ekip, öksüz yavrunun tamamen ayrı bir tür olan kavun kafalı balina olduğunu saptadı.

Deniz memelileri üzerine çalışan Pamela Carzon, yunus ailesini gözlemlerken, evlatlık yavru balinanın nadiren üvey annesinin yanından ayrıldığını fark etti. Araştırmacılar böyle bir olayın ilk kez yaşandığını tahmin ediyor, çünkü yunuslar genelde bir seferde yalnızca tek bir yavruya bakıyor.