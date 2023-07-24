Öksürük şikayeti olanlar dikkat! İşte evde öksürüğe iyi gelen yöntemler!
Öksürük, boğaz ve hava yollarına giden yabancı maddeleri arındırmak için gösterdiğimiz istemsiz bir reflekstir. Öksürük ilk başlarda masum bir sağlık şikayeti gibi görünse de bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarına işaret edebilir. İşte, öksürüğü hafifletecek ve geçirebilecek evde yapılan doğal yöntemler...
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Kış aylarında soğuk havaların etkisi ile ya da mevsim geçişleri esnasında, yaz aylarında ise klimalar nedeniyle birçok hastalık meydana gelebilmektedir. Grip, soğuk algınlığı, vücutta oluşan enfeksiyonların en belirgin semptomları arasında balgamlı ve kuru öksürük yer alır. Sizler için öksürüğe karşı evde uygulayabileceğiniz yöntemleri derledik.
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KURU ÖKSÜRÜK NEDEN OLUR?
Kuru öksürük nedenleri şu şekilde sıralanabilir;
Sigara,
Sinüzit, alerjik rinit veya orta kulak iltihabı gibi KBB branşını ilgilendiren durumlar,
Gastroözofageal reflü,
Astım-reaktif havayolu hastalığı,
Bronşit,
Zatürre,
ACE inhibtörleri (yüksek tansiyon ve konjestif kalp yetmezliği tedavisinde,- kullanılan bir ilaç türü),
Konjestif Kalp Yetmezliği,
KOAH,
Aspirasyon,
Sarkoidoz,
Akciğer Kanseri,
Havayollarına bası yapan mediyasten tümörleri,
Trakeobronşiyal Tümörler,
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KURU ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?
Kuru öksürük için evde yapılabilecekler şu şekilde sıralanabilir;
*Günde 2 ya da 3 kere ıhlamur tüketilebilir. Ihlamur, boğazın yumuşamasını sağlar. İçerisine bal ve limon da ekleyebilirsiniz.
*Ayva yaprağından demlenen çayı içmek kuru öksürüğün neden olduğu tahrişi azaltmada yardımcı olur.
*Ekinezya çayı kuru öksürüğü geçirmede önemli rol oynar. Ekinezya bağışıklığı kuvvetlendirerek soğuk algınlığı, nezle, grip gibi hastalıklara yakalanmanızı önler.
*Ihlamur ve ayva yaprağı çayı ayrı ayrı tüketilebildiği gibi kuru öksürük için birlikte de tüketilebilir. Bu karışım ile boğazdaki iltihabın kısa sürede iyileşmesi sağlanır.
*Zencefil ve karabiber ile birlikte hazırlanan ballı karışım kuru öksürüğe iyi gelir.
*Toz karabiber ile balkarıştırılarak hazırlanan karışım kuru öksürüğü kesmesinin yanında boğazdaki bakterileri öldürür.
*Antioksidan açısından zengin olan yeşil çayı da kuru öksürüğü kesmek için kullanabilirsiniz.
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BALGAMLI ÖKSÜRÜK NEDEN OLUR?
Balgamlı öksürüğe neden olanlar arasında;
Solunum yolu enfeksiyonları,
Astım,
Kalp yetmezliği
Aşırı sigara tüketimi gibi faktörler yer alabilir.
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BALGAMLI ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?
Balgamlı öksürük için evde yapılabilecekler şu şekilde sıralanabilir;
*Bal, limon, ılık su ve karabiber karışımı balgam söktürerek öksürüğün hafiflemesine yardımcı olacaktır.
*Okaliptüs, nane, anason, kekik ve rezene çaylarının da balgamlı öksürüğe iyi geldiği bilinmektedir.
*Civanperçemi bitkisi de balgamlı öksürüğü geçirmede bire bir mucizeler arasında yer alır.
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EV YAPIMI ÖKSÜRÜK ŞURUBU
Malzemeler:
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
2 su bardağı su
1 adet limon
1 tatlı kaşığı toz tarçın
1 çay kaşığı toz zencefil veya taze zencefil
4 yemek kaşığı bal
3-4 adet karanfil
Yapılışı: 2 su bardağı suyu kaynatın ve içerisine kabukları soyulmuş, yıkanmış sarımsak ve soğanı küçük şekilde doğrayın. Su soğuduktan sonra sarımsak ve soğanı çıkararak suyun içerisine limonu sıkın. Ardından balı, zencefili ve tarçını ilave edin. Karanfil tanelerini isterseniz ezdikten sonra ekleyin veya direk olarak içerisine atabilirsiniz.
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