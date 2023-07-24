Öksürük şikayeti olanlar dikkat! İşte evde öksürüğe iyi gelen yöntemler!

KURU ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

Kuru öksürük için evde yapılabilecekler şu şekilde sıralanabilir;

*Günde 2 ya da 3 kere ıhlamur tüketilebilir. Ihlamur, boğazın yumuşamasını sağlar. İçerisine bal ve limon da ekleyebilirsiniz.

*Ayva yaprağından demlenen çayı içmek kuru öksürüğün neden olduğu tahrişi azaltmada yardımcı olur.

*Ekinezya çayı kuru öksürüğü geçirmede önemli rol oynar. Ekinezya bağışıklığı kuvvetlendirerek soğuk algınlığı, nezle, grip gibi hastalıklara yakalanmanızı önler.

*Ihlamur ve ayva yaprağı çayı ayrı ayrı tüketilebildiği gibi kuru öksürük için birlikte de tüketilebilir. Bu karışım ile boğazdaki iltihabın kısa sürede iyileşmesi sağlanır.

*Zencefil ve karabiber ile birlikte hazırlanan ballı karışım kuru öksürüğe iyi gelir.

*Toz karabiber ile balkarıştırılarak hazırlanan karışım kuru öksürüğü kesmesinin yanında boğazdaki bakterileri öldürür.

*Antioksidan açısından zengin olan yeşil çayı da kuru öksürüğü kesmek için kullanabilirsiniz.