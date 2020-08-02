Okan Çabalar: Mutlu bir bayram olsun - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Oyuncu Okan Çabalar, bayram tatili için Bodrum'u seçen ünlüler arasındaydı. Bitez'de bulunan bir otelde otelde tatilini yapan Çabalar, arkadaşıyla gün boyu denizin keyfini çıkardı.

Gazetecilerle sohbet eden Çabalar, bayram mesajı vermeyi de ihmal etmedi. Okan Çabalar, "Mutlu bir bayram olsun. Bir an önce koronavirüsten kurtuluruz inşallah" diye konuştu.