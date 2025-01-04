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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan transfer sözleri! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan transfer sözleri!

        Trendyol Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray, Göztepe'yi ağırladı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadele sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 21:47 Güncelleme: 04.01.2025 - 22:08
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        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
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        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        İşte deneyimli çalıştırıcının açıklamalarından satır başları:

        İzin sonrası lige tekrar dönmek bazen zor oluyor. Aslında maç beklediğimiz gibi geçti. Zaten bir tane rakibin oyunu var. Düşündüğümüz gibi geçti. Maçtan çok zevk almadım. Belli süre rakibimiz gibi oynadık, verimliliğimiz düştü. Göztepe oynadığı oyunu çok iyi oynuyor. İlk yarıda tek pozisyon verdik, ikinci yarıda birkaç pozisyon verdik. Üretme anlamında daha iyi olabilirdik.

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