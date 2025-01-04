Okan Buruk'tan transfer sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

REKLAM advertisement1 İşte deneyimli çalıştırıcının açıklamalarından satır başları: İzin sonrası lige tekrar dönmek bazen zor oluyor. Aslında maç beklediğimiz gibi geçti. Zaten bir tane rakibin oyunu var. Düşündüğümüz gibi geçti. Maçtan çok zevk almadım. Belli süre rakibimiz gibi oynadık, verimliliğimiz düştü. Göztepe oynadığı oyunu çok iyi oynuyor. İlk yarıda tek pozisyon verdik, ikinci yarıda birkaç pozisyon verdik. Üretme anlamında daha iyi olabilirdik. REKLAM

"AYRILMAK İSTEYENLER VAR" Championship maçı gibi bir maç oldu. Ayın 13'ünde transfer başlıyor. Hem alacağımız oyuncular var, hem de ayrılmak isteyenler var.

"AHMED KUTUCU VE BERKE ÖZER'LE GÖRÜŞMEMİZ OLMADI" UEFA Avrupa Ligi kadrosuna 3 kişi eklemek çok zor. Mauro Icardi sakatlığı sonrası her yerde oynayabilecek oyuncu şart oldu. Ayrılacak oyunculara göre pozisyon alacağız. Görüşmeleri yapıyoruz. Ahmed Kutucu ve Berke Özer için Eyüpspor ile görüşmemiz olmadı.

"FARK 11 OLDU AMA..." Fenerbahçe ile fark 11 puana çıktı ama bu yarış devam edecek. Kadromuzu güçlü şekilde koruyarak devam etmeliyiz. Stres olmaması lazım, önde olan biziz. Rahatlama da olmaması lazım. Denge kurarak aynı şekilde devam etmeliyiz. Rakibe bakmadan, kendi maçlarımızı kazanarak yolumuza devam edeceğiz.

"İLKAY GÜNDOĞAN'I HER TAKIM İSTER" İlkay Gündoğan'ı her takım ister. İyi bir Galatasaraylı hepimiz biliyoruz. Bir gün Galatasaray forması giymesi, bütün herkesi sevindirir. Manchester City'de devam ediyor. Sezonu da orada bitirecek gibi. Gabriel Sara da onun gibi kaliteli.