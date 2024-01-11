Okan Buruk'tan hakem ve penaltı tepkisi!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor karşılaşmasının açıklamalarda bulundu. İşte Okan Buruk'un sözleri...
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Galatasaray'ın Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maç sonrası sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmayı değerlendirdi.
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"RAKİBİMİZ ÇABA SARF ETMEDİ"
"Rakip bugün 5'li savunmayla başladı ve topu da bize bıraktı. İki direkten dönen topumuz vardı. İkinci yarıda da top bizdeydi ama daha çok rakip kaleye gitmeliydik. Rakibimiz de bir çaba sarf etmedi açıkçası. Şanssız bir penaltı pozisyonu yaşadık."
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"VAR'DAN UYARI GELMİYOR"
"Bir tane Abdülkadir'in topa eliyle uzandığı top penaltı gibi gözüktü. VAR'dan uyarı gelmedi, genelde gelmiyor zaten. Kendimizi suçlayacağımız yer ikinci golü atamamak."
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"BUNA PENALTI VERİYORLAR"
"Kerem Demirbay eli açık yakalandı. Aslında topla oynama niyeti yoktu, top kaleye de gitmiyordu. Ancak eli açık olduğu için bunlara penaltı veriyorlar."
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"BURADA KAZANMALIYDIK"
"Oyuncularıma konuştum, 4 gün sonra bir maç daha var. Belki 2-3 oyuncu dönebilir. Kadromuz güçlenecek. Biz bu değiliz. Hakem de hata yapsa, eksik de olsak kazanmalıydık. Bunu yapamadığımız için üzgünüz. Bunu telafi edecek çok maç var. Daha ligin birinci bölümü tamamlandı. Daha çok güçleneceğiz. Takımıma ve oyuncularıma güveniyorum. Bir sonraki maçta ayağa kalkacağız. Oyuncular 'Eksiktik, hakem kötüydü, saha iyi değildi' diyebilir. Ancak bunlar bahane değil, benim için de değil. Burada kazanmalıydık."
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"REAKSİYON GÖSTERECEĞİZ"
"Bizim hücumda daha iyi işler yapmamız lazım. Pozisyonu gol çevirmek yüzdemiz düşük oluyor. Takımıma güveniyorum, reaksiyon gösterip bir sonraki maçta ayağa kalkacağız."
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